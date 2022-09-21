https://uz.sputniknews.ru/20220921/video-kak-v-uzbekistane-vospityvayut-detey-lishivshixsya-semi---28434573.html

Видео: как в Узбекистане воспитывают детей, лишившихся семьи

Видео: как в Узбекистане воспитывают детей, лишившихся семьи

По следам Шамахмудовых: почему детей-сирот берут в семейные детские дома.

2022-09-21T20:04+0500

2022-09-21T20:04+0500

2022-09-21T20:04+0500

видео

дети

детский дом

семья

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Узбекистанцы стали чаще организовывать семейные детские дома. Таким образом, все больше детей в стране обретают семью. А традиционные детские дома ликвидируют - в Узбекистане закрыли уже 13 домов Мехрибонлик, четыре детских городка и два дома малютки. Она также рассказала о своей главной цели и объяснила, почему решила забрать детей к себе.Что движет людьми, которые создают семейные детские дома, они рассказывают сами в репортаже Анны Желиховской.Читайте также:В Ташкенте стартовали курсы для приемных родителей

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2022

Анна Желиховская

Анна Желиховская

Новости

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

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