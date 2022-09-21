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Видео: как в Узбекистане воспитывают детей, лишившихся семьи
Видео: как в Узбекистане воспитывают детей, лишившихся семьи
По следам Шамахмудовых: почему детей-сирот берут в семейные детские дома.
2022-09-21T20:04+0500
2022-09-21T20:04+0500
видео
дети
детский дом
семья
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Узбекистанцы стали чаще организовывать семейные детские дома. Таким образом, все больше детей в стране обретают семью. А традиционные детские дома ликвидируют - в Узбекистане закрыли уже 13 домов Мехрибонлик, четыре детских городка и два дома малютки. Она также рассказала о своей главной цели и объяснила, почему решила забрать детей к себе.Что движет людьми, которые создают семейные детские дома, они рассказывают сами в репортаже Анны Желиховской.Читайте также:В Ташкенте стартовали курсы для приемных родителей
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Анна Желиховская
Анна Желиховская
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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видео как в узбекистане воспитывают детей сирот лишившихся семьи без семьи сирота семейные детские дома что это такое новости подробности как попасть зачем для чего люди берут детей анна желиховская репортаж по следам шамахмудовых почему детей сирот берут в семейные детские дома зебинисо ражабова
видео как в узбекистане воспитывают детей сирот лишившихся семьи без семьи сирота семейные детские дома что это такое новости подробности как попасть зачем для чего люди берут детей анна желиховская репортаж по следам шамахмудовых почему детей сирот берут в семейные детские дома зебинисо ражабова

Видео: как в Узбекистане воспитывают детей, лишившихся семьи

20:04 21.09.2022
© Sputnik
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Анна Желиховская
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По следам Шамахмудовых: почему детей-сирот берут в семейные детские дома.
Узбекистанцы стали чаще организовывать семейные детские дома. Таким образом, все больше детей в стране обретают семью.
А традиционные детские дома ликвидируют - в Узбекистане закрыли уже 13 домов Мехрибонлик, четыре детских городка и два дома малютки.
"В Доме Мехрибонлик я проработала 12 лет, у меня в группе было 16 детей. Как я их могла оставить? Некоторые звонят: "Мама, ты когда меня заберешь?", - поделилась Зебинисо Ражабова.
Она также рассказала о своей главной цели и объяснила, почему решила забрать детей к себе.
Что движет людьми, которые создают семейные детские дома, они рассказывают сами в репортаже Анны Желиховской.
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