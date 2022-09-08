https://uz.sputniknews.ru/20220908/v-tashkente-startovali-kursy-dlya-priemnyx-roditeley-27858942.html

В Ташкенте стартовали курсы для приемных родителей

В Ташкенте стартовали курсы для приемных родителей

На курсах люди смогут адекватно оценить свои силы и ресурсы.

2022-09-08T17:33+0500

2022-09-08T17:33+0500

2022-09-08T17:33+0500

общество

ташкент

подготовительные курсы

родители

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/07/27859066_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_91969cd3735129c0ea01c1656e03e84a.jpg

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В Ташкенте открыли курсы для людей, которые приняли в свою семью детей из учебно-воспитательных учреждений и создали детский дом семейного типа или планируют взять ребенка под опеку, патронаж или оформить попечительство. Об этом корреспонденту Sputnik рассказали в пресс-службе Национальной гвардии.Занятия, занимающие 72 часа, проводят в столичном Управлении "Охрана". За это время ведущие специалисты в области педагогики, детской психологии и юристы расскажут о правах ребенка, обязанностях усыновителей, попечителей и опекунов.Кроме того, приемным родителям разъяснят, какие льготы и преференции предусмотрены государством для семейных детских домов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Также в интерактивной форме в формате практических семинаров-тренингов приемных родителей обучат методике, которая облегчит процесс адаптации к новым условиям, поможет установить доверительные отношения с детьми.На специальных тренингах приемные родители узнают о типичных родительских ошибках, научатся психологическим приемам разрешения конфликтных ситуаций.Самое главное – эти занятия помогут потенциальным родителям адекватно оценить силы и ресурсы, взвесить риски и трудности и получить необходимую информацию о воспитании приемных детей.Напомним: в прошлом году в республике разрешили ранее судимым гражданам усыновлять детей. Читайте также:Осенью семейные детдома получат субсидииВоспитателей детсадов ждет повышение зарплат

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Анна Желиховская

Анна Желиховская

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

в столице стартовали курсы для приемных родителей как взять ребенка из детдома усыновление удочерение национальная гвардия подготовительные курсы приемная семья новость новости ташкент узбекистан дети родители