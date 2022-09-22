https://uz.sputniknews.ru/20220922/chem-opasen-goryachiy-kartofel---endokrinolog-28435942.html
Чем опасен горячий картофель - эндокринолог
Чем опасен горячий картофель - эндокринолог
Врач заявила, что горячий картофель ведет к повышению уровня глюкозы.
2022-09-22T07:01+0500
2022-09-22T07:01+0500
2022-09-22T07:01+0500
это интересно
картофель
врач
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Эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале рассказала о вреде горячего картофеля.Специалист отметила, что перед употреблением картофель должен остыть до комнатной температуры. В таком случае уровень глюкозы не сильно возрастет, а крахмал частично будет ферментироваться в кишечнике, что приведет к росту числа полезных бактерий.Кроме того, врач заявила, что вареный картофель может быть частью диеты. Некоторые блюда с картофелем имеют высокую калорийность: порцию картофеля фри по калорийности можно приравнять к другим видам фастфуда, в пюре добавляют много сливочного масла, молока и сливок, в драники — муку и масло.Жирная, соленая и жареная пища повышает риск болезней сердца и диабета, вредит печени и почкам. Из-за картофеля фри могут начаться проблемы с кожей лица, концентрацией и памятью.Читайте также:От каких болезней могут защитить молочные продукты
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чем опасен горячий картофель картошка фри жареный вареный эндокринолог зож правильное питание вредные продукты
чем опасен горячий картофель картошка фри жареный вареный эндокринолог зож правильное питание вредные продукты
Чем опасен горячий картофель - эндокринолог
Врач заявила, что горячий картофель ведет к повышению уровня глюкозы.
Эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм
-канале рассказала о вреде горячего картофеля.
Специалист отметила, что перед употреблением картофель должен остыть до комнатной температуры. В таком случае уровень глюкозы не сильно возрастет, а крахмал частично будет ферментироваться в кишечнике, что приведет к росту числа полезных бактерий.
Кроме того, врач заявила, что вареный картофель может быть частью диеты. Некоторые блюда с картофелем имеют высокую калорийность: порцию картофеля фри по калорийности можно приравнять к другим видам фастфуда, в пюре добавляют много сливочного масла, молока и сливок, в драники — муку и масло.
Жирная, соленая и жареная пища повышает риск болезней сердца и диабета, вредит печени и почкам. Из-за картофеля фри могут начаться проблемы с кожей лица, концентрацией и памятью.