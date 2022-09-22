https://uz.sputniknews.ru/20220922/chem-opasen-goryachiy-kartofel---endokrinolog-28435942.html

Чем опасен горячий картофель - эндокринолог

Чем опасен горячий картофель - эндокринолог

Врач заявила, что горячий картофель ведет к повышению уровня глюкозы.

2022-09-22T07:01+0500

2022-09-22T07:01+0500

2022-09-22T07:01+0500

это интересно

картофель

врач

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Эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале рассказала о вреде горячего картофеля.Специалист отметила, что перед употреблением картофель должен остыть до комнатной температуры. В таком случае уровень глюкозы не сильно возрастет, а крахмал частично будет ферментироваться в кишечнике, что приведет к росту числа полезных бактерий.Кроме того, врач заявила, что вареный картофель может быть частью диеты. Некоторые блюда с картофелем имеют высокую калорийность: порцию картофеля фри по калорийности можно приравнять к другим видам фастфуда, в пюре добавляют много сливочного масла, молока и сливок, в драники — муку и масло.Жирная, соленая и жареная пища повышает риск болезней сердца и диабета, вредит печени и почкам. Из-за картофеля фри могут начаться проблемы с кожей лица, концентрацией и памятью.Читайте также:От каких болезней могут защитить молочные продукты

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