https://uz.sputniknews.ru/20220922/grajdane-mogut-otpravlyat-predlojeniya-administratsii-prezidenta-po-pyati-napravleniyam-28455060.html

Граждане могут отправлять предложения Администрации Президента по пяти направлениям

Граждане могут отправлять предложения Администрации Президента по пяти направлениям

Это такие сферы, как образование, судебная система, предпринимательство, медицина и водоснабжение.

2022-09-22T17:08+0500

2022-09-22T17:08+0500

2022-09-22T17:08+0500

общество

узбекистан

администрация президента

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Администрация Президента попросила узбекистанцев присылать свои предложения по пяти ключевым направлениям, которые выбрал Шавкат Мирзиёев в качестве приоритетов стратегии развития республики на ближайшие годы.Это такие сферы, как образование, судебная система, предпринимательство, медицина и водоснабжение."Вы можете оказать содействие, приняв участие в решении проблем в этих сферах. Если у вас есть предложения, направленные на улучшение ситуации в этих областях или связанные с другими вопросами — свяжитесь с нами! Отправьте свои предложения через сайт taklif2023.uz и Telegram-бот @taklif2023_bot. Администрация Президента готова принять ваши предложения! Каждое из них будет рассмотрено специальной рабочей группой", - говорится в сообщении.Читайте также:Как женщинам будут выплачивать декретные пособия

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Sputnik Узбекистан

граждане могут отправлять предложения администрации президента по пяти направлениям это такие сферы как образование судебная система предпринимательство медицина и водоснабжение новости заявления куда можно обратиться