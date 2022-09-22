https://uz.sputniknews.ru/20220922/grajdane-mogut-otpravlyat-predlojeniya-administratsii-prezidenta-po-pyati-napravleniyam-28455060.html
Граждане могут отправлять предложения Администрации Президента по пяти направлениям
Граждане могут отправлять предложения Администрации Президента по пяти направлениям
Это такие сферы, как образование, судебная система, предпринимательство, медицина и водоснабжение.
2022-09-22T17:08+0500
2022-09-22T17:08+0500
2022-09-22T17:08+0500
общество
узбекистан
администрация президента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/01/16094851_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_eb50b9ae1894d35ed503e07e373989cd.jpg
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Администрация Президента попросила узбекистанцев присылать свои предложения по пяти ключевым направлениям, которые выбрал Шавкат Мирзиёев в качестве приоритетов стратегии развития республики на ближайшие годы.Это такие сферы, как образование, судебная система, предпринимательство, медицина и водоснабжение."Вы можете оказать содействие, приняв участие в решении проблем в этих сферах. Если у вас есть предложения, направленные на улучшение ситуации в этих областях или связанные с другими вопросами — свяжитесь с нами! Отправьте свои предложения через сайт taklif2023.uz и Telegram-бот @taklif2023_bot. Администрация Президента готова принять ваши предложения! Каждое из них будет рассмотрено специальной рабочей группой", - говорится в сообщении.Читайте также:Как женщинам будут выплачивать декретные пособия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/01/16094851_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_62bb97487449d770ea62575a0477ed10.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
граждане могут отправлять предложения администрации президента по пяти направлениям это такие сферы как образование судебная система предпринимательство медицина и водоснабжение новости заявления куда можно обратиться
граждане могут отправлять предложения администрации президента по пяти направлениям это такие сферы как образование судебная система предпринимательство медицина и водоснабжение новости заявления куда можно обратиться
Граждане могут отправлять предложения Администрации Президента по пяти направлениям
Это такие сферы, как образование, судебная система, предпринимательство, медицина и водоснабжение.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Администрация Президента попросила узбекистанцев присылать свои предложения по пяти ключевым направлениям, которые выбрал Шавкат Мирзиёев в качестве приоритетов стратегии развития республики на ближайшие годы.
Это такие сферы, как образование, судебная система, предпринимательство, медицина и водоснабжение.
"Вы можете оказать содействие, приняв участие в решении проблем в этих сферах. Если у вас есть предложения, направленные на улучшение ситуации в этих областях или связанные с другими вопросами — свяжитесь с нами! Отправьте свои предложения через сайт taklif2023.uz
и Telegram-бот @taklif2023_bot. Администрация Президента готова принять ваши предложения! Каждое из них будет рассмотрено специальной рабочей группой", - говорится в сообщении.