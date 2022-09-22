https://uz.sputniknews.ru/20220922/v-kakom-razmere-jenschinam-vyplatyat-dekretnye-28442602.html
Как женщинам будут выплачивать декретные пособия
Как женщинам будут выплачивать декретные пособия
Основанием для назначения и выплаты пособия является листок нетрудоспособности.
2022-09-22T11:45+0500
2022-09-22T11:45+0500
2022-09-22T11:48+0500
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роды
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Постановлением Кабинета Министров утверждено Положение о порядке назначения и выплаты пособия по беременности и родам по государственному социальному страхованию.В частности, женщинам, непрерывно проработавшим шесть месяцев в частных организациях пособие предоставляется за счет средств Фонда социального страхования в размере 4-кратного размера минимальных потребительских расходов до рождения ребенка (1 млн 992 тыс. сумов).Основанием для назначения и выплаты пособия является листок нетрудоспособности. При этом женщине не нужно обращаться самой для получения пособия. А юридическое лицо - работодатель выплатит оставшуюся часть пособия.В течение пяти рабочих дней после оформления больничного медработник вносит данные в информационную систему "Медицина", затем информация направляются в систему "Единый реестр".Решение о назначении пособия отправляется в виде SMS-сообщение. Пособие перечисляется на пластиковую карту получателя до 10 числа месяца. При отсутствии пластиковой карты оно выдается наличными до 27 числа.Читайте также:С 1 января изменится порядок начисления пенсий
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в каком размере женщинам выплатят декретные что основанием для назначения и выплаты пособия является листок нетрудоспособности как получить выплаты деньги за по беременности после до родов сколько выплатят денег беременной женщине условия подробности по закону сколько должны сумов новости заявления декретные декрет пособия пособие узбекистан
Как женщинам будут выплачивать декретные пособия
11:45 22.09.2022 (обновлено: 11:48 22.09.2022)
Основанием для назначения и выплаты пособия является листок нетрудоспособности.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik.
Постановлением Кабинета Министров утверждено
Положение о порядке назначения и выплаты пособия по беременности и родам по государственному социальному страхованию.
В частности, женщинам, непрерывно проработавшим шесть месяцев в частных организациях пособие предоставляется за счет средств Фонда социального страхования в размере 4-кратного размера минимальных потребительских расходов до рождения ребенка (1 млн 992 тыс. сумов).
Основанием для назначения и выплаты пособия является листок нетрудоспособности. При этом женщине не нужно обращаться самой для получения пособия. А юридическое лицо - работодатель выплатит оставшуюся часть пособия.
В течение пяти рабочих дней после оформления больничного медработник вносит данные в информационную систему "Медицина", затем информация направляются в систему "Единый реестр".
Решение о назначении пособия отправляется в виде SMS-сообщение. Пособие перечисляется на пластиковую карту получателя до 10 числа месяца. При отсутствии пластиковой карты оно выдается наличными до 27 числа.