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https://uz.sputniknews.ru/20220922/v-kakom-razmere-jenschinam-vyplatyat-dekretnye-28442602.html
Как женщинам будут выплачивать декретные пособия
Как женщинам будут выплачивать декретные пособия
Основанием для назначения и выплаты пособия является листок нетрудоспособности.
2022-09-22T11:45+0500
2022-09-22T11:48+0500
общество
выплата
женщины
беременность
роды
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Постановлением Кабинета Министров утверждено Положение о порядке назначения и выплаты пособия по беременности и родам по государственному социальному страхованию.В частности, женщинам, непрерывно проработавшим шесть месяцев в частных организациях пособие предоставляется за счет средств Фонда социального страхования в размере 4-кратного размера минимальных потребительских расходов до рождения ребенка (1 млн 992 тыс. сумов).Основанием для назначения и выплаты пособия является листок нетрудоспособности. При этом женщине не нужно обращаться самой для получения пособия. А юридическое лицо - работодатель выплатит оставшуюся часть пособия.В течение пяти рабочих дней после оформления больничного медработник вносит данные в информационную систему "Медицина", затем информация направляются в систему "Единый реестр".Решение о назначении пособия отправляется в виде SMS-сообщение. Пособие перечисляется на пластиковую карту получателя до 10 числа месяца. При отсутствии пластиковой карты оно выдается наличными до 27 числа.Читайте также:С 1 января изменится порядок начисления пенсий
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Как женщинам будут выплачивать декретные пособия

11:45 22.09.2022 (обновлено: 11:48 22.09.2022)
© Depositphotos / EugeneGensyurovksyБеременная женщина держится за живот
Беременная женщина держится за живот - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2022
© Depositphotos / EugeneGensyurovksy
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Основанием для назначения и выплаты пособия является листок нетрудоспособности.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Постановлением Кабинета Министров утверждено Положение о порядке назначения и выплаты пособия по беременности и родам по государственному социальному страхованию.
В частности, женщинам, непрерывно проработавшим шесть месяцев в частных организациях пособие предоставляется за счет средств Фонда социального страхования в размере 4-кратного размера минимальных потребительских расходов до рождения ребенка (1 млн 992 тыс. сумов).
Основанием для назначения и выплаты пособия является листок нетрудоспособности. При этом женщине не нужно обращаться самой для получения пособия. А юридическое лицо - работодатель выплатит оставшуюся часть пособия.
В течение пяти рабочих дней после оформления больничного медработник вносит данные в информационную систему "Медицина", затем информация направляются в систему "Единый реестр".
Решение о назначении пособия отправляется в виде SMS-сообщение. Пособие перечисляется на пластиковую карту получателя до 10 числа месяца. При отсутствии пластиковой карты оно выдается наличными до 27 числа.
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