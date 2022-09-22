https://uz.sputniknews.ru/20220922/kak-mojno-imet-ploxie-otnosheniya-s-sosedom---shavkat-mirziyoev-o-granitse-28450617.html

Как можно иметь плохие отношения с соседом - Шавкат Мирзиёев о границе

Как можно иметь плохие отношения с соседом - Шавкат Мирзиёев о границе

Жапаров заявил, что готов подписать соглашение о границе с Узбекистаном.

2022-09-22T14:33+0500

2022-09-22T14:33+0500

2022-09-22T14:45+0500

политика

шавкат мирзиёев

кыргызстан

госграница

садыр жапаров

оон

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В своем выступлении на сессии Ташкентского областного Кенгаша народных депутатов в Нурафшане Шавкат Мирзиёев рассказал о готовности Кыргызстана подписать соглашение о границе с Узбекистаном и о добрососедских отношениях.Напомним, 21 сентября, выступая на 77-й сессии Генассамблеи ООН, президент Кыргызстана Садыр Жапаров говорил о возникновении спорных территорий и пограничных проблем после распада Советского Союза в декабре 1991 года. По словам Жапарова, в 1996 году Кыргызстану удалось договориться о государственных границах с КНР, а в 1999 году — с Казахстаном. Теперь он заявил, что готов подписать соглашение о государственной границе с Узбекистаном.Читайте также:Норов поздравил ОАЭ с получением статуса партнера по диалогу ШОС

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