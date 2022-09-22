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Как можно иметь плохие отношения с соседом - Шавкат Мирзиёев о границе
Как можно иметь плохие отношения с соседом - Шавкат Мирзиёев о границе
Жапаров заявил, что готов подписать соглашение о границе с Узбекистаном.
2022-09-22T14:33+0500
2022-09-22T14:33+0500
2022-09-22T14:45+0500
политика
шавкат мирзиёев
кыргызстан
госграница
садыр жапаров
оон
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В своем выступлении на сессии Ташкентского областного Кенгаша народных депутатов в Нурафшане Шавкат Мирзиёев рассказал о готовности Кыргызстана подписать соглашение о границе с Узбекистаном и о добрососедских отношениях.Напомним, 21 сентября, выступая на 77-й сессии Генассамблеи ООН, президент Кыргызстана Садыр Жапаров говорил о возникновении спорных территорий и пограничных проблем после распада Советского Союза в декабре 1991 года. По словам Жапарова, в 1996 году Кыргызстану удалось договориться о государственных границах с КНР, а в 1999 году — с Казахстаном. Теперь он заявил, что готов подписать соглашение о государственной границе с Узбекистаном.Читайте также:Норов поздравил ОАЭ с получением статуса партнера по диалогу ШОС
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как можно иметь плохие отношения с соседом шавкат мирзиёев о государственной границе президент кыргызстана заявил с трибуны оон что готов подписать соглашение о границе с узбекистаном жапаров заявления новости мины разминирование
как можно иметь плохие отношения с соседом шавкат мирзиёев о государственной границе президент кыргызстана заявил с трибуны оон что готов подписать соглашение о границе с узбекистаном жапаров заявления новости мины разминирование
Как можно иметь плохие отношения с соседом - Шавкат Мирзиёев о границе
14:33 22.09.2022 (обновлено: 14:45 22.09.2022)
Президент Кыргызстана заявил с трибуны ООН, что готов подписать соглашение о границе с Узбекистаном.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik.
В своем выступлении
на сессии Ташкентского областного Кенгаша народных депутатов в Нурафшане Шавкат Мирзиёев рассказал о готовности Кыргызстана подписать соглашение о границе с Узбекистаном и о добрососедских отношениях.
"Представьте, раньше на наших границах в Ташкентской области были мины. Люди не могли ходить на свадьбы или похороны своих родственников. Я лично контролировал вывоз мин. Теперь люди могут спокойно там ходить.
Международные организации и другие страны предлагали посредничество в разминировании, но я отказался. Потому что мы можем сделать это сами. Ведь как можно плохо относится к соседям?!
Вчера президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров заявил о готовности подписать соглашение о границе с Узбекистаном с трибуны ООН. Это неописуемое событие, поскольку полтора года мы вели долгие переговоры, это было непросто. Даже один квадратный метр земли важен для каждой страны. Наконец-то мы договорились о нашей крепкой дружбе", — заключил президент.
Напомним, 21 сентября, выступая на 77-й сессии Генассамблеи ООН, президент Кыргызстана Садыр Жапаров говорил о возникновении спорных территорий и пограничных проблем после распада Советского Союза в декабре 1991 года. По словам Жапарова, в 1996 году Кыргызстану удалось договориться о государственных границах с КНР, а в 1999 году — с Казахстаном. Теперь он заявил, что готов подписать соглашение о государственной границе с Узбекистаном.