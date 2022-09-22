https://uz.sputniknews.ru/20220922/norov-pozdravil-oae-s-polucheniem-statusa-partnera-po-dialogu-shos-28437058.html
Норов поздравил ОАЭ с получением статуса партнера по диалогу ШОС
Норов поздравил ОАЭ с получением статуса партнера по диалогу ШОС
Главы МИД двух стран также обсудили вопросы увеличения взаимного товарооборота.
2022-09-22T08:02+0500
2022-09-22T08:02+0500
2022-09-22T08:02+0500
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. На полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошли переговоры глав внешнеполитических ведомств Узбекистана и Объединенных Арабских Эмиратов Владимира Норова и Абдуллы бин Зайеда аль-Нахайана. Об этом сообщает МИД Узбекистана.На совещании особо отмечалась координация усилий в рамках международных институтов, а также в формате "Совет сотрудничества арабских государств Залива – Центральная Азия". Владимир Норов поздравил ОАЭ с получением статуса партнера по диалогу Шанхайской организации сотрудничества на саммите ШОС, состоявшемся 15-16 сентября 2022 года в Самарканде.Главы МИД двух стран также обсудили вопросы увеличения взаимного товарооборота, налаживания грузовых авиаперевозок, предоставления взаимных льгот и преференций. Кроме того, рассмотрены предложения по организации поставок из Узбекистана на рынок ОАЭ продукции сельского хозяйства, металлургии, текстиля, оказания транспортных и консультационных услуг.Читайте также:Норов выступил на Совещании по устойчивому горному развитию Генассамблеи ООН
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владимир норов поздравил оаэ с получением статуса партнера по диалогу шос глава мид узбекистан новости заявления сотрудничество политика экономика абдуллы бин зайеда аль-нахайана
владимир норов поздравил оаэ с получением статуса партнера по диалогу шос глава мид узбекистан новости заявления сотрудничество политика экономика абдуллы бин зайеда аль-нахайана
Норов поздравил ОАЭ с получением статуса партнера по диалогу ШОС
Главы МИД двух стран обсудили вопросы увеличения взаимного товарооборота, налаживания грузовых авиаперевозок, предоставления взаимных льгот и преференций.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik.
На полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошли переговоры глав внешнеполитических ведомств Узбекистана и Объединенных Арабских Эмиратов Владимира Норова и Абдуллы бин Зайеда аль-Нахайана. Об этом сообщает МИД Узбекистана
.
На совещании особо отмечалась координация усилий в рамках международных институтов, а также в формате "Совет сотрудничества арабских государств Залива – Центральная Азия".
Владимир Норов поздравил ОАЭ с получением статуса партнера по диалогу Шанхайской организации сотрудничества на саммите ШОС, состоявшемся 15-16 сентября 2022 года в Самарканде.
Главы МИД двух стран также обсудили вопросы увеличения взаимного товарооборота, налаживания грузовых авиаперевозок, предоставления взаимных льгот и преференций.
Кроме того, рассмотрены предложения по организации поставок из Узбекистана на рынок ОАЭ продукции сельского хозяйства, металлургии, текстиля, оказания транспортных и консультационных услуг.