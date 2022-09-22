https://uz.sputniknews.ru/20220922/malginov-uzbekistan-i-rf-svyazany-prochno-nichto-ne-razorvet-nashi-svyazi--video-28445810.html

Мальгинов: Узбекистан и РФ связаны прочно, ничто не разорвет наши связи — видео

Мальгинов: Узбекистан и РФ связаны прочно, ничто не разорвет наши связи — видео

Главы государств договорились, что сотрудничество в области образования будет развиваться.

2022-09-22T12:45+0500

2022-09-22T12:45+0500

2022-09-22T13:25+0500

политика

узбекистан

олег мальгинов

россия

образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/05/16141552_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_d0aed09ea5dfd1b3dcc1a5635840e225.jpg

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Узбекистан и Россия связаны прочно, и ничто не разорвет наши связи, заявил Чрезвычайный и Полномочный посол России в Узбекистане Олег Мальгинов. Такое заявление Мальгинов сделал, выступая на открытии Международной выставки-ярмарки "Российское образование. Ташкент-2022", сообщает корреспондент Sputnik.Он также отметил, что российское образование развивается интенсивно и достигло больших высот.Взаимодействие РФ и Узбекистана в области образования имеет уже хорошую историю. Выпускники советских и российских вузов вносят весомый вклад в развитие страны, сообщил Мальгинов."Именно об этом буквально несколько дней назад разговаривали президенты наших стран. Они договорились, что сотрудничество в области образования будет активно развиваться, количество филиалов российских вузов в Узбекистане будет увеличиваться, будет повышаться их качество, увеличиваться количество студентов, продолжится обмен студентами, аспирантами, научными работниками", - отметил дипломат.В столице республики с 22 по 24 сентября проходит выставка-ярмарка "Российское образование. Ташкент-2022". Выставка в эти дни будет открыта с 10:00 до 17:00.Посетители выставки смогут ознакомиться с ведущими университетами России, получить актуальную информацию о поступлении, проконсультироваться с экспертами о правилах приема и обучения, узнать о специальных возможностях и многое другое. По информации Россотрудничества, в этом году участие в образовательной ярмарке принимают 55 вузов.Напомним: Узбекистан лидирует по количеству филиалов российский вузов. В числе университетов, которые уже открыли свои отделения в республике, — филиал МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИКа, МИСиС, МИФИ, МГИМО и другие.Читайте также:В Приморье открылся учебный центр для мигрантов из Узбекистана

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

видео посол россии в узбекистане олег мальгинов узбекистан и рф россия связаны прочно ничто не разорвет наши связи выставка ярмарка российское образование ташкент 2022 новости заявления вузы абитуриенты куда поступить филиал