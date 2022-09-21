https://uz.sputniknews.ru/20220921/v-primore-otkrylsya-uchebnyy-tsentr-dlya-migrantov-iz-uzbekistana-28411580.html
В Приморье открылся учебный центр для мигрантов из Узбекистана
В Приморье открылся учебный центр для мигрантов из Узбекистана
Подробнее о новом образовательном центре для граждан Узбекистана - читайте в нашем материале.
2022-09-21T11:09+0500
2022-09-21T11:09+0500
2022-09-21T11:09+0500
миграция
приморье
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Образовательный учебный центр "Приморье – наш общий дом" открылся в Приморском крае для мигрантов из Узбекистана. Занятия в центре ориентированы на взрослых и детей, которые желают выучить русский язык и адаптироваться к жизни в регионе. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.Новый центр находится во Владивостоке. Отмечается, что для трудовых мигрантов такой центр - "огромная помощь", так как им необходимо сдать экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства для успешного трудоустройства и проживания в новой языковой и социально-культурной среде. Также в учебном центре есть программы и для детей.Кроме этого, в скором времени во Владивостоке планируют создать специальную развивающую адаптационную школу для мигрантов и детей-мигрантов в возрасте от 6 до 17 лет, прибывших из Узбекистана и "не владеющих либо слабо владеющих русским языком, для достижения их максимальной адаптации в новой социокультурной среде".Напомним, ранее проект по созданию образовательного учебного центра "Приморье – наш общий дом" был поддержан из краевого бюджета по итогам конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций, который ежегодно проводит департамент внутренней политики Приморского края. Размер софинансирования составил почти 1,5 млн рублей.Читайте также:
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в приморье открылся учебный центр для мигрантов из узбекистана подробнее о новом образовательном центре для граждан узбекистана как запискаться адрес во владивостоке
в приморье открылся учебный центр для мигрантов из узбекистана подробнее о новом образовательном центре для граждан узбекистана как запискаться адрес во владивостоке
В Приморье открылся учебный центр для мигрантов из Узбекистана
Подробнее о новом образовательном центре для граждан Узбекистана - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik.
Образовательный учебный центр "Приморье – наш общий дом" открылся в Приморском крае для мигрантов из Узбекистана. Занятия в центре ориентированы на взрослых и детей, которые желают выучить русский язык и адаптироваться к жизни в регионе. Об этом сообщает пресс-служба
краевого правительства.
Новый центр находится во Владивостоке. Отмечается, что для трудовых мигрантов такой центр - "огромная помощь", так как им необходимо сдать экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства для успешного трудоустройства и проживания в новой языковой и социально-культурной среде. Также в учебном центре есть программы и для детей.
"Комплексная обучающая программа призвана повысить доступность школьного образования для детей мигрантов, проживающих во Владивостоке, ведь незнание русского языка приводит к тому, что ребята не понимают на уроках объяснения учителей, не могут читать тексты в учебниках и порой им очень сложно выразить свою мысль в беседах с педагогами или сверстниками", - говорится в сообщении правительства края.
Кроме этого, в скором времени во Владивостоке планируют создать специальную развивающую адаптационную школу для мигрантов и детей-мигрантов в возрасте от 6 до 17 лет, прибывших из Узбекистана и "не владеющих либо слабо владеющих русским языком, для достижения их максимальной адаптации в новой социокультурной среде".
Напомним, ранее проект по созданию образовательного учебного центра "Приморье – наш общий дом" был поддержан из краевого бюджета по итогам конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций, который ежегодно проводит департамент внутренней политики Приморского края. Размер софинансирования составил почти 1,5 млн рублей.