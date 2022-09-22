https://uz.sputniknews.ru/20220922/na-alibaba-poyavilsya-onlayn-pavilon-uzbekistana-28444758.html
На Alibaba появился онлайн-павильон Узбекистана
На Alibaba появился онлайн-павильон Узбекистана
Более 4800 видов товаров доступны на маркетплейсе в 190 странах мира.
2022-09-22T18:33+0500
2022-09-22T18:33+0500
2022-09-22T18:33+0500
экономика
узбекистан
alibaba
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Китайский маркетплейс Alibaba.com запустил национальный павильон Узбекистана. Об этом сообщило ИА "Дунё".Церемония открытия павильона прошла 20 сентября в формате видеоконференции. Узбекистан стал третьей страной СНГ после России и Казахстана, получившей национальный раздел на площадке электронной торговли.На данный момент в павильоне можно найти около 50 предприятий из Узбекистана, предлагающих более 4800 видов товаров. Экспортную продукцию можно будет приобрести в 190 странах мира, где работает Alibaba.Работники платформы научат бизнесменов пользоваться площадкой, а также окажут им поддержку в оптимизации работы на ней.Летом 2021 года Alibaba заключила соглашение с Агентством продвижения экспорта Узбекистана. Среди прочего в него входила организация раздела Made in Uzbekistan для показа и продажи товаров местных компаний.Китайская компания также обещала предоставить местным партнерам финансовую помощь при регистрации. С августа работники Alibaba начали проводить презентации платформы для узбекистанского бизнеса.Alibaba.com — одна из крупнейших в мире торговых платформ B2B, включающая в себя 40 производственных секторов. Маркетплейс интернет-гиганта Alibaba работает в 190 государствах мира.Читайте также:Граждане могут отправлять предложения Администрации Президента по пяти направлениям
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на alibaba появился онлайн павильон узбекистана более 4800 видов товаров стали доступны для заказа на маркетплейсе в 190 странах мира alibaba com алибаба товары новости заявления где купить продать онлайн платформа площадка
на alibaba появился онлайн павильон узбекистана более 4800 видов товаров стали доступны для заказа на маркетплейсе в 190 странах мира alibaba com алибаба товары новости заявления где купить продать онлайн платформа площадка
На Alibaba появился онлайн-павильон Узбекистана
Более 4800 видов товаров стали доступны для заказа на маркетплейсе в 190 странах мира.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik.
Китайский маркетплейс Alibaba.com запустил национальный павильон Узбекистана. Об этом сообщило
ИА "Дунё".
Церемония открытия павильона прошла 20 сентября в формате видеоконференции. Узбекистан стал третьей страной СНГ после России и Казахстана, получившей национальный раздел на площадке электронной торговли.
На данный момент в павильоне можно найти около 50 предприятий из Узбекистана, предлагающих более 4800 видов товаров. Экспортную продукцию можно будет приобрести в 190 странах мира, где работает Alibaba.
Работники платформы научат бизнесменов пользоваться площадкой, а также окажут им поддержку в оптимизации работы на ней.
Летом 2021 года Alibaba заключила соглашение с Агентством продвижения экспорта Узбекистана. Среди прочего в него входила организация раздела Made in Uzbekistan для показа и продажи товаров местных компаний.
Китайская компания также обещала предоставить местным партнерам финансовую помощь при регистрации. С августа работники Alibaba начали проводить презентации платформы для узбекистанского бизнеса.
Alibaba.com — одна из крупнейших в мире торговых платформ B2B, включающая в себя 40 производственных секторов. Маркетплейс интернет-гиганта Alibaba работает в 190 государствах мира.