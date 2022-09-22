https://uz.sputniknews.ru/20220922/na-alibaba-poyavilsya-onlayn-pavilon-uzbekistana-28444758.html

На Alibaba появился онлайн-павильон Узбекистана

На Alibaba появился онлайн-павильон Узбекистана

Более 4800 видов товаров доступны на маркетплейсе в 190 странах мира.

2022-09-22T18:33+0500

2022-09-22T18:33+0500

2022-09-22T18:33+0500

экономика

узбекистан

alibaba

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Китайский маркетплейс Alibaba.com запустил национальный павильон Узбекистана. Об этом сообщило ИА "Дунё".Церемония открытия павильона прошла 20 сентября в формате видеоконференции. Узбекистан стал третьей страной СНГ после России и Казахстана, получившей национальный раздел на площадке электронной торговли.На данный момент в павильоне можно найти около 50 предприятий из Узбекистана, предлагающих более 4800 видов товаров. Экспортную продукцию можно будет приобрести в 190 странах мира, где работает Alibaba.Работники платформы научат бизнесменов пользоваться площадкой, а также окажут им поддержку в оптимизации работы на ней.Летом 2021 года Alibaba заключила соглашение с Агентством продвижения экспорта Узбекистана. Среди прочего в него входила организация раздела Made in Uzbekistan для показа и продажи товаров местных компаний.Китайская компания также обещала предоставить местным партнерам финансовую помощь при регистрации. С августа работники Alibaba начали проводить презентации платформы для узбекистанского бизнеса.Alibaba.com — одна из крупнейших в мире торговых платформ B2B, включающая в себя 40 производственных секторов. Маркетплейс интернет-гиганта Alibaba работает в 190 государствах мира.Читайте также:Граждане могут отправлять предложения Администрации Президента по пяти направлениям

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