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Отношения между Узбекистаном и РФ должны развиваться более интенсивно - Шевцов
Отношения между Узбекистаном и РФ должны развиваться более интенсивно - Шевцов
Сейчас Россия сделала огромный шаг в развитии информационных технологий.
2022-09-22T14:02+0500
2022-09-22T14:02+0500
2022-09-22T14:02+0500
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Отношения между Узбекистаном и Россией должны развиваться более интенсивно.Об этом во время открытия Международной выставки-ярмарки “Российское образование” заявил заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов, сообщает корреспондент Sputnik.По словам Шевцова, сегодняшняя выставка демонстрирует направление совместной деятельности России и Узбекистана в сфере образования. Образование является базисом развития государства и межгосударственных отношений, отметил он.Он обратил внимание, что сейчас Россия сделала огромный шаг в развитии информационных технологий. Активно развивается наука в разных направлениях.В столице республики с 22 по 24 сентября проходит выставка-ярмарка "Российское образование. Ташкент-2022". Выставка в эти дни будет открыта с 10:00 до 17:00.Посетители выставки смогут ознакомиться с ведущими университетами России, получить актуальную информацию о поступлении, проконсультироваться с экспертами о правилах приема и обучения, узнать о специальных возможностях и многое другое. По информации Россотрудничества, в этом году участие в образовательной ярмарке принимают 55 вузов.Напомним: Узбекистан лидирует по количеству филиалов российский вузов. В числе университетов, которые уже открыли свои отделения в республике, — филиал МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИКа, МИСиС, МИФИ, МГИМО и другие.Читайте также:Мальгинов: Узбекистан и РФ связаны прочно, ничто не разорвет наши связи — видео
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отношения между узбекистаном и рф россия должны развиваться более интенсивно заместитель руководителя россотрудничества павел шевцов международная выставка ярмарка российское образование ташкент 2022 новости заявления абитуриенты куда поступить дни открытых дверей узбекистан российское высшее образование
Отношения между Узбекистаном и РФ должны развиваться более интенсивно - Шевцов
Павел Шевцов обратил внимание, что сейчас Россия сделала огромный шаг в развитии информационных технологий.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Отношения между Узбекистаном и Россией должны развиваться более интенсивно.
Об этом во время открытия Международной выставки-ярмарки “Российское образование” заявил заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов, сообщает корреспондент Sputnik.
По словам Шевцова, сегодняшняя выставка демонстрирует направление совместной деятельности России и Узбекистана в сфере образования. Образование является базисом развития государства и межгосударственных отношений, отметил он.
“Организовывая эту выставку, мы исходили из того, что наши отношения в образовательной сфере и научного сотрудничества, а также взаимодействие молодежи должны развиваться еще более интенсивно, чем в данный момент”, - сказал Шевцов.
Он обратил внимание, что сейчас Россия сделала огромный шаг в развитии информационных технологий. Активно развивается наука в разных направлениях.
"Я бы хотел обратиться к ребятам, которые пришли на эту выставку. Я хотел бы вам пожелать, чтобы каждый из вас нашел именно тот интерес в жизни, который позволит сделать прекрасную карьеру, когда вернетесь в свою родную Республику", - заключил заместитель руководителя Россотрудничества.
В столице республики с 22 по 24 сентября проходит выставка-ярмарка "Российское образование. Ташкент-2022". Выставка в эти дни будет открыта с 10:00 до 17:00.
Посетители выставки смогут ознакомиться с ведущими университетами России, получить актуальную информацию о поступлении, проконсультироваться с экспертами о правилах приема и обучения, узнать о специальных возможностях и многое другое. По информации Россотрудничества, в этом году участие в образовательной ярмарке принимают 55 вузов.
Напомним: Узбекистан лидирует по количеству филиалов российский вузов. В числе университетов, которые уже открыли свои отделения в республике, — филиал МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИКа, МИСиС, МИФИ, МГИМО и другие.