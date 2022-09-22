https://uz.sputniknews.ru/20220922/otnosheniya-mejdu-uzbekistanom-i-rf-doljny-razvivatsya-bolee-intensivno---shevtsov-28449025.html

Отношения между Узбекистаном и РФ должны развиваться более интенсивно - Шевцов

Отношения между Узбекистаном и РФ должны развиваться более интенсивно - Шевцов

Сейчас Россия сделала огромный шаг в развитии информационных технологий.

2022-09-22T14:02+0500

2022-09-22T14:02+0500

2022-09-22T14:02+0500

общество

узбекистан

россия

высшее образование

образование

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Отношения между Узбекистаном и Россией должны развиваться более интенсивно.Об этом во время открытия Международной выставки-ярмарки “Российское образование” заявил заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов, сообщает корреспондент Sputnik.По словам Шевцова, сегодняшняя выставка демонстрирует направление совместной деятельности России и Узбекистана в сфере образования. Образование является базисом развития государства и межгосударственных отношений, отметил он.Он обратил внимание, что сейчас Россия сделала огромный шаг в развитии информационных технологий. Активно развивается наука в разных направлениях.В столице республики с 22 по 24 сентября проходит выставка-ярмарка "Российское образование. Ташкент-2022". Выставка в эти дни будет открыта с 10:00 до 17:00.Посетители выставки смогут ознакомиться с ведущими университетами России, получить актуальную информацию о поступлении, проконсультироваться с экспертами о правилах приема и обучения, узнать о специальных возможностях и многое другое. По информации Россотрудничества, в этом году участие в образовательной ярмарке принимают 55 вузов.Напомним: Узбекистан лидирует по количеству филиалов российский вузов. В числе университетов, которые уже открыли свои отделения в республике, — филиал МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИКа, МИСиС, МИФИ, МГИМО и другие.Читайте также:Мальгинов: Узбекистан и РФ связаны прочно, ничто не разорвет наши связи — видео

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