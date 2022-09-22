https://uz.sputniknews.ru/20220922/transport-dorogi-voda--porucheniya-prezidenta-na-sessii-kengasha-tashoblasti-28463005.html

Транспорт, дороги, вода – поручения президента на сессии Кенгаша Ташобласти

Транспорт, дороги, вода – поручения президента на сессии Кенгаша Ташобласти

Шавкат Мирзиёев поручил соответствующим ведомствам улучшить транспортную инфраструктуру и в махаллях.

2022-09-22T20:38+0500

2022-09-22T20:38+0500

2022-09-22T20:38+0500

общество

ташкентская область

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ. 22 сен – Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял участие в заседании Ташкентского областного Кенгаша народных депутатов, где дал целый ряд поручений.В частности, глава государства поручил министру транспорта подготовить запуск современных электропоездов в Бекабад, Алмалык, Чирчик, Ангрен, Янгиюль и Ахангаран.Кроме того, в двухнедельнчй срок областное руководство должно принять программу по ремонту инфраструктуры в махаллях, в частности:На проекты по благоустройству, набравшие максимальное количество голосов в рамках инициативного бюджета, президент поручил выделить 150 млрд сумов.Еще 155 млрд сумов из госбюджета и 70 млрд сумов из местного бюджета необходимо выделить отдельно на ремонт внутренних дорог.Читайте также: В Ташкентской области назначили нового хокима

ташкентская область

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