https://uz.sputniknews.ru/20220922/transport-dorogi-voda--porucheniya-prezidenta-na-sessii-kengasha-tashoblasti-28463005.html
Транспорт, дороги, вода – поручения президента на сессии Кенгаша Ташобласти
Транспорт, дороги, вода – поручения президента на сессии Кенгаша Ташобласти
Шавкат Мирзиёев поручил соответствующим ведомствам улучшить транспортную инфраструктуру и в махаллях.
2022-09-22T20:38+0500
2022-09-22T20:38+0500
2022-09-22T20:38+0500
общество
ташкентская область
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ. 22 сен – Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял участие в заседании Ташкентского областного Кенгаша народных депутатов, где дал целый ряд поручений.В частности, глава государства поручил министру транспорта подготовить запуск современных электропоездов в Бекабад, Алмалык, Чирчик, Ангрен, Янгиюль и Ахангаран.Кроме того, в двухнедельнчй срок областное руководство должно принять программу по ремонту инфраструктуры в махаллях, в частности:На проекты по благоустройству, набравшие максимальное количество голосов в рамках инициативного бюджета, президент поручил выделить 150 млрд сумов.Еще 155 млрд сумов из госбюджета и 70 млрд сумов из местного бюджета необходимо выделить отдельно на ремонт внутренних дорог.Читайте также: В Ташкентской области назначили нового хокима
ташкентская область
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ташкентская область заседание кенгаш народных депутатов президент шавкат мирзиёев поручения газ вода электричество канализация школы скоростной электропоезд бекабад алмалык чирчик ангрен янгиюль ахангаран
ташкентская область заседание кенгаш народных депутатов президент шавкат мирзиёев поручения газ вода электричество канализация школы скоростной электропоезд бекабад алмалык чирчик ангрен янгиюль ахангаран
Транспорт, дороги, вода – поручения президента на сессии Кенгаша Ташобласти
Шавкат Мирзиёев поручил соответствующим ведомствам улучшить транспортную инфраструктуру и в махаллях.
ТАШКЕНТ. 22 сен – Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял участие в заседании Ташкентского областного Кенгаша народных депутатов, где дал целый ряд поручений.
В частности, глава государства поручил министру транспорта подготовить запуск современных электропоездов в Бекабад, Алмалык, Чирчик, Ангрен, Янгиюль и Ахангаран.
Кроме того, в двухнедельнчй срок областное руководство должно принять программу по ремонту инфраструктуры в махаллях, в частности:
в 840 махаллях – внутренних дорог;
в 579 махаллях – водоснабжения и канализации;
в 589 махаллях – электрических и газовых сетей;
в 396 махаллях – школ, детских садов и поликлиник.
На проекты по благоустройству, набравшие максимальное количество голосов в рамках инициативного бюджета, президент поручил выделить 150 млрд сумов.
Еще 155 млрд сумов из госбюджета и 70 млрд сумов из местного бюджета необходимо выделить отдельно на ремонт внутренних дорог.