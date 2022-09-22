https://uz.sputniknews.ru/20220922/v-tashkentskoy-oblasti-naznachili-novogo-xokima-28454400.html

В Ташкентской области назначили нового хокима

В Ташкентской области назначили нового хокима

Кандидатуру, рекомендованную Мирзиёевым, утвердили на сессии Ташкентского областного Совета депутатов.

2022-09-22T16:06+0500

2022-09-22T16:06+0500

2022-09-22T16:06+0500

политика

кадровые перестановки

хоким

ташкентская область

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Зойир Мирзаев утвержден в должности хокима Ташкентской области. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.С ноября прошлого года он исполнял обязанности хокима Ташкентской областиКандидатуру Мирзаева на проходящей в Нурафшане сессии областного кенгаша народных депутатов предложил Шавкат Мирзиёев.Говоря об области, Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что она занимает особое место в Узбекистане своими природными и подземными богатствами, промышленным и транспортно-логистическим потенциалом, стабильным обеспечением энергией и трудовыми ресурсами.Зойир Мирзаев родился в 1968 году в Джомбойском районе Самаркандской области. В 1994 году окончил Ташкентский финансовый институт по специальности "Экономист".В 2008-2010 годах он был главой Самарканда, а в 2010-2016 годах - хокимом Самаркандской области. С октября 2019 года Мирзаев возглавлял хокимият Кашкадарьинской области. Также он занимал должности заместителя премьер-министра и министра сельского и водного хозяйства.Читайте также:Как можно иметь плохие отношения с соседом - Шавкат Мирзиёев о границе

ташкентская область

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