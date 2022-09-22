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В Ташкентской области назначили нового хокима
В Ташкентской области назначили нового хокима
Кандидатуру, рекомендованную Мирзиёевым, утвердили на сессии Ташкентского областного Совета депутатов.
2022-09-22T16:06+0500
2022-09-22T16:06+0500
2022-09-22T16:06+0500
политика
кадровые перестановки
хоким
ташкентская область
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Зойир Мирзаев утвержден в должности хокима Ташкентской области. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.С ноября прошлого года он исполнял обязанности хокима Ташкентской областиКандидатуру Мирзаева на проходящей в Нурафшане сессии областного кенгаша народных депутатов предложил Шавкат Мирзиёев.Говоря об области, Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что она занимает особое место в Узбекистане своими природными и подземными богатствами, промышленным и транспортно-логистическим потенциалом, стабильным обеспечением энергией и трудовыми ресурсами.Зойир Мирзаев родился в 1968 году в Джомбойском районе Самаркандской области. В 1994 году окончил Ташкентский финансовый институт по специальности "Экономист".В 2008-2010 годах он был главой Самарканда, а в 2010-2016 годах - хокимом Самаркандской области. С октября 2019 года Мирзаев возглавлял хокимият Кашкадарьинской области. Также он занимал должности заместителя премьер-министра и министра сельского и водного хозяйства.Читайте также:Как можно иметь плохие отношения с соседом - Шавкат Мирзиёев о границе
ташкентская область
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в ташкентской области назначили нового хокима кандидатуру рекомендованную шавкатом мирзиёевым утвердили на сессии ташкентского областного совета народных депутатов зойир мирзаев биография ком был до этого какие посты должности занимал где работал карьера утвержден в должности хокима ташкентской области новости заявления кадровые перестановки
в ташкентской области назначили нового хокима кандидатуру рекомендованную шавкатом мирзиёевым утвердили на сессии ташкентского областного совета народных депутатов зойир мирзаев биография ком был до этого какие посты должности занимал где работал карьера утвержден в должности хокима ташкентской области новости заявления кадровые перестановки
В Ташкентской области назначили нового хокима
Кандидатуру, рекомендованную Шавкатом Мирзиёевым, утвердили на сессии Ташкентского областного Совета народных депутатов.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik.
Зойир Мирзаев утвержден в должности хокима Ташкентской области. Об этом сообщает пресс-служба
президента Узбекистана.
С ноября прошлого года он исполнял обязанности хокима Ташкентской области
Кандидатуру Мирзаева на проходящей в Нурафшане сессии областного кенгаша народных депутатов предложил Шавкат Мирзиёев.
"Если меня как президента попросят показать подготовленные мной кадры, я бы в качестве одного из них показал Зойира Мирзаева. Он работал в очень тяжелых условиях, в областях со сложной ситуацией. Когда я привез Зойира Мирзаева в Ташкентскую область, я сказал: „Ты называешь Кашкадарьинскую область тяжелой, в Ташкентской области ситуация в два раза тяжелее“. В Чиназском районе, прямо под Ташкентом, проблема с питьевой водой", — отметил лидер республики.
Говоря об области, Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что она занимает особое место в Узбекистане своими природными и подземными богатствами, промышленным и транспортно-логистическим потенциалом, стабильным обеспечением энергией и трудовыми ресурсами.
"Полное задействование всех имеющихся возможностей, привлечение новых инвестиций в область, развитие предпринимательства, увеличение количества новых предприятий и рабочих мест, улучшение инфраструктуры, решение проблем населения всегда будет в центре нашего внимания", — отметил президент.
Зойир Мирзаев родился в 1968 году в Джомбойском районе Самаркандской области. В 1994 году окончил Ташкентский финансовый институт по специальности "Экономист".
В 2008-2010 годах он был главой Самарканда, а в 2010-2016 годах - хокимом Самаркандской области. С октября 2019 года Мирзаев возглавлял хокимият Кашкадарьинской области. Также он занимал должности заместителя премьер-министра и министра сельского и водного хозяйства.