https://uz.sputniknews.ru/20220922/uzbekistan-i-rosnedra-podpisali-dokument-o-sotrudnichestve-v-oblasti-geologii-28436482.html

Узбекистан и Роснедра подписали документ о сотрудничестве в области геологии

Узбекистан и Роснедра подписали документ о сотрудничестве в области геологии

Документ предусматривает развитие новых форм сотрудничества по ряду ключевых направлений.

2022-09-22T09:03+0500

2022-09-22T09:03+0500

2022-09-22T09:43+0500

общество

узбекистан

геологоразведка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1390/50/13905065_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c2fc9f10b48f35dba51b99dc5e199a89.jpg

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Глава Роснедр Евгений Петров и руководитель делегации Узбекистана Максуд Исоков подписали в Душанбе программу сотрудничества в области геологического изучения недр между Роснедрами и Государственным комитетом Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам на перспективу до 2025 года, сообщается в Telegram-канале российского ведомства."На полях XXV заседания Межправсовета по разведке, использованию и охране недр состоялась двусторонняя встреча делегаций России и Узбекистана. Глава Роснедр Евгений Петров и руководитель делегации Республики Узбекистан Максуд Исоков подписали программу сотрудничества в области геологического изучения недр между Федеральным агентством по недропользованию и Государственным комитетом по геологии и минеральным ресурсам на перспективу до 2025 года", - говорится в сообщении.Уточняется, что документ предусматривает развитие новых форм сотрудничества по ряду ключевых направлений, одним из которых является гармонизация подходов к классификации запасов и ресурсов.Кроме того, утвержден первый протокол заседания российско-узбекской рабочей группы по реализации меморандума о взаимопонимании между Роснедрами и Госкомгеологией.Ведомство сообщает также, что в рамках рабочего визита в Душанбе Петров встретился с председателем Главного управления по геологии при правительстве Таджикистана Оймухаммадзодом Илхомджоном. Стороны договорились о развитии сотрудничества и формировании рабочей группы по реализации меморандума о взаимопонимании между Роснедрами и Главным управлением по геологии при правительстве Таджикистана.Напомним: Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере недропользования. Находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии России. Образовано указом президента Российской Федерации в 2004 году.Читайте также:Видео: какие перспективы открывает транспортный коридор "Китай – КР – РУз – Афганистан"

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан и роснедра подписали документ о сотрудничестве в области геологии геология геологоразведка новости заявления