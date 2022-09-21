https://uz.sputniknews.ru/20220921/video-kakie-perspektivy-otkryvaet-transportnyy-koridor-kitay--kr--ruz--afganistan-28435228.html
Видео: какие перспективы открывает транспортный коридор "Китай – КР – РУз – Афганистан"
Видео: какие перспективы открывает транспортный коридор "Китай – КР – РУз – Афганистан"
Какое значение играет новый транспортный коридор для всего региона?
2022-09-21T21:06+0500
2022-09-21T21:06+0500
2022-09-21T21:06+0500
видео
транспортный коридор
афганистан
китай
кыргызстан
узбекистан
железная дорога
поезд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/15/28434441_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_50719d0f31e7143db4f6093292de9339.png
19 сентября был запущен первый пилотный контейнерный поезд по новому мультимодальному транспортному коридору "Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан". О том, что представляет из себя новый транзитный маршрут и какие возможности он открывает для стран региона, в интервью корреспонденту Sputnik Алине Ниязбакиевой рассказал директор Центра исследовательских инициатив Ma`no Бахтиёр Эргашев.Эксперт рассказал, что инициативу по созданию данного проекта выдвинул Узбекистан еще в 1996 году, а в 1997 году было подготовлено предварительное техническо-экономическое обоснование проекта.Директор Центра исследовательских инициатив Ma`no отмечает, что изначально данный транспортный коридор задумывался как железнодорожный, однако страны-участницы в данное время работают над реализацией данной идеей.Какой экономический эффект транспортный коридор "Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан" оказывает на Узбекистан, почему он в целом важен для региона, а также каким образом он может быть выгоден для России – смотрите в нашем видео.Читайте также:Итоги саммита ШОС в Самарканде — обзор, видеоВидео: новая жизнь на берегу Азовского моря - откровения беженцев
афганистан
китай
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/15/28434441_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_045b2737ba869ab5ac03dcc9714c511b.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео какие перспективы для региона открывает транспортный коридор китай кр руз афганистан кыргызстан узбекистан какое значение играет новый транспортный коридор для всего региона каковы перспективы его развития для чего почему зачем нужен запущен первый пилотный контейнерный поезд железная дорога эксперты экономика новости заявления бахтиёр эргашев алина ниязбакиева
видео какие перспективы для региона открывает транспортный коридор китай кр руз афганистан кыргызстан узбекистан какое значение играет новый транспортный коридор для всего региона каковы перспективы его развития для чего почему зачем нужен запущен первый пилотный контейнерный поезд железная дорога эксперты экономика новости заявления бахтиёр эргашев алина ниязбакиева
Видео: какие перспективы открывает транспортный коридор "Китай – КР – РУз – Афганистан"
Какое значение играет новый транспортный коридор для всего региона и каковы перспективы его развития – смотрите в нашем видео.
19 сентября был запущен первый пилотный контейнерный поезд по новому мультимодальному транспортному коридору "Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан". О том, что представляет из себя новый транзитный маршрут и какие возможности он открывает для стран региона, в интервью корреспонденту Sputnik Алине Ниязбакиевой рассказал директор Центра исследовательских инициатив Ma`no Бахтиёр Эргашев.
Эксперт рассказал, что инициативу по созданию данного проекта выдвинул Узбекистан еще в 1996 году, а в 1997 году было подготовлено предварительное техническо-экономическое обоснование проекта.
"Сейчас у этого проекта большие перспективы в связи с налаживанием Транскаспийского транспортного коридора, ответвлениями на Афганистан и Иран", - подчеркивает Эргашев.
Директор Центра исследовательских инициатив Ma`no отмечает, что изначально данный транспортный коридор задумывался как железнодорожный, однако страны-участницы в данное время работают над реализацией данной идеей.
Какой экономический эффект транспортный коридор "Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан" оказывает на Узбекистан, почему он в целом важен для региона, а также каким образом он может быть выгоден для России – смотрите в нашем видео
.