https://uz.sputniknews.ru/20220921/video-kakie-perspektivy-otkryvaet-transportnyy-koridor-kitay--kr--ruz--afganistan-28435228.html

Видео: какие перспективы открывает транспортный коридор "Китай – КР – РУз – Афганистан"

Видео: какие перспективы открывает транспортный коридор "Китай – КР – РУз – Афганистан"

Какое значение играет новый транспортный коридор для всего региона?

2022-09-21T21:06+0500

2022-09-21T21:06+0500

2022-09-21T21:06+0500

видео

транспортный коридор

афганистан

китай

кыргызстан

узбекистан

железная дорога

поезд

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19 сентября был запущен первый пилотный контейнерный поезд по новому мультимодальному транспортному коридору "Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан". О том, что представляет из себя новый транзитный маршрут и какие возможности он открывает для стран региона, в интервью корреспонденту Sputnik Алине Ниязбакиевой рассказал директор Центра исследовательских инициатив Ma`no Бахтиёр Эргашев.Эксперт рассказал, что инициативу по созданию данного проекта выдвинул Узбекистан еще в 1996 году, а в 1997 году было подготовлено предварительное техническо-экономическое обоснование проекта.Директор Центра исследовательских инициатив Ma`no отмечает, что изначально данный транспортный коридор задумывался как железнодорожный, однако страны-участницы в данное время работают над реализацией данной идеей.Какой экономический эффект транспортный коридор "Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан" оказывает на Узбекистан, почему он в целом важен для региона, а также каким образом он может быть выгоден для России – смотрите в нашем видео.Читайте также:Итоги саммита ШОС в Самарканде — обзор, видеоВидео: новая жизнь на берегу Азовского моря - откровения беженцев

афганистан

китай

узбекистан

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2022

Алина Ниязбакиева

Алина Ниязбакиева

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Алина Ниязбакиева

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