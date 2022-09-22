https://uz.sputniknews.ru/20220922/video-o-reaktsii-zapada-na-referendumy-vorovstve-aktivov-rf-i-novyx-tselyax-svo------28436362.html
Видео: о реакции Запада на референдумы, воровстве активов РФ и новых целях СВО
Видео: о реакции Запада на референдумы, воровстве активов РФ и новых целях СВО
Почему без освобождения Николаева и Одессы нет смысла заканчивать спецоперацию?
2022-09-22T15:04+0500
2022-09-22T15:04+0500
2022-09-22T15:04+0500
видео
запад
референдум
спецоперация
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Наша задача - показать, что мы не потерпим угрозы суверенитету России, об этом заявил доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета России Геворг Мирзаян. По мнению эксперта, без освобождения Николаева и Одессы нет смысла заканчивать специальную военную операцию, так как нужно пробивать коридор в Приднестровье, где находятся 500 тысяч российских граждан. Мирзаян также прокомментировал предстоящие референдумы на освобожденных территориях Украины и реакцию Запада на них. Подробнее смотрите в нашем видео.
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видео о реакции запада на референдумы воровстве активов рф и новых целях сво геворг мирзаян объяснил почему без освобождения николаева и одессы нет смысла заканчивать специальную военную операцию
видео о реакции запада на референдумы воровстве активов рф и новых целях сво геворг мирзаян объяснил почему без освобождения николаева и одессы нет смысла заканчивать специальную военную операцию
Видео: о реакции Запада на референдумы, воровстве активов РФ и новых целях СВО
Геворг Мирзаян объяснил, почему без освобождения Николаева и Одессы нет смысла заканчивать специальную военную операцию.
Наша задача - показать, что мы не потерпим угрозы суверенитету России, об этом заявил доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета России Геворг Мирзаян.
По мнению эксперта, без освобождения Николаева и Одессы нет смысла заканчивать специальную военную операцию, так как нужно пробивать коридор в Приднестровье, где находятся 500 тысяч российских граждан.
Мирзаян также прокомментировал предстоящие референдумы на освобожденных территориях Украины и реакцию Запада на них. Подробнее смотрите в нашем видео
.