https://uz.sputniknews.ru/20220922/vsu-unichtojili-passajirskiy-avtobus-v-donetske--video-28457031.html

ВСУ уничтожили пассажирский автобус в Донецке — видео

ВСУ уничтожили пассажирский автобус в Донецке — видео

Сразу несколько прилетов было на территории центрального рынка.

2022-09-22T17:39+0500

2022-09-22T17:39+0500

2022-09-22T17:39+0500

специальная военная операция россии в донбассе

донбасс

автобус

обстрел

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Пассажирский автобус уничтожен из-за украинского обстрела Донецка, сообщило Мининформации ДНР.Сразу несколько прилетов было на территории центрального рынка. Один из снарядов попал в пассажирский автобус. Видео последствий обстрела публикует в своем Telegram-канале Мининформации ДНР и местный телеканал "Юнион". На кадрах спасательные службы работают в поврежденном автобусе, в нем же лежит как минимум одно тело, рядом с автобусом — еще одно. Видео подписано как "Последствия обстрела на крытом рынке".Помимо этого, по словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, в результате обстрела крытого рынка в центре города погибли шесть человек, еще шестеро получили ранения."Данные о жертвах продолжают поступать", — заявил он.Ранее представительство республики в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому району. Местные власти сообщили о попадании в районе городской администрации.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этой неделе ДНР, ЛНР, а также освобожденные во время спецоперации Херсонская и часть Запорожской области анонсировали проведение 23-27 сентября референдумов о возвращении в состав России. После этого украинские войска усилили обстрелы мирных городов и гражданской инфраструктуры.Накануне президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тыс. резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. Как подчеркнул Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.Читайте также:В Запорожье предупредили ВСУ о последствиях отказа отвести войска после референдума

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