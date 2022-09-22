https://uz.sputniknews.ru/20220922/vsu-unichtojili-passajirskiy-avtobus-v-donetske--video-28457031.html
ВСУ уничтожили пассажирский автобус в Донецке — видео
ВСУ уничтожили пассажирский автобус в Донецке — видео
Сразу несколько прилетов было на территории центрального рынка.
2022-09-22T17:39+0500
2022-09-22T17:39+0500
2022-09-22T17:39+0500
специальная военная операция россии в донбассе
донбасс
автобус
обстрел
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Пассажирский автобус уничтожен из-за украинского обстрела Донецка, сообщило Мининформации ДНР.Сразу несколько прилетов было на территории центрального рынка. Один из снарядов попал в пассажирский автобус. Видео последствий обстрела публикует в своем Telegram-канале Мининформации ДНР и местный телеканал "Юнион". На кадрах спасательные службы работают в поврежденном автобусе, в нем же лежит как минимум одно тело, рядом с автобусом — еще одно. Видео подписано как "Последствия обстрела на крытом рынке".Помимо этого, по словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, в результате обстрела крытого рынка в центре города погибли шесть человек, еще шестеро получили ранения."Данные о жертвах продолжают поступать", — заявил он.Ранее представительство республики в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому району. Местные власти сообщили о попадании в районе городской администрации.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этой неделе ДНР, ЛНР, а также освобожденные во время спецоперации Херсонская и часть Запорожской области анонсировали проведение 23-27 сентября референдумов о возвращении в состав России. После этого украинские войска усилили обстрелы мирных городов и гражданской инфраструктуры.Накануне президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тыс. резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. Как подчеркнул Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.Читайте также:В Запорожье предупредили ВСУ о последствиях отказа отвести войска после референдума
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видео всу уничтожили пассажирский автобус в донецке сразу несколько прилетов было на территории центрального рынка специальная военная операция спецоперация война что происходит последние новости донбасс украина киев луганск донецк лнр днр россия путин зеленский
видео всу уничтожили пассажирский автобус в донецке сразу несколько прилетов было на территории центрального рынка специальная военная операция спецоперация война что происходит последние новости донбасс украина киев луганск донецк лнр днр россия путин зеленский
ВСУ уничтожили пассажирский автобус в Донецке — видео
Сразу несколько прилетов было на территории центрального рынка. Один из снарядов попал в пассажирский автобус.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Пассажирский автобус уничтожен из-за украинского обстрела Донецка, сообщило Мининформации ДНР.
Сразу несколько прилетов было на территории центрального рынка. Один из снарядов попал в пассажирский автобус.
Видео последствий обстрела публикует в своем Telegram-канале Мининформации ДНР и местный телеканал "Юнион". На кадрах спасательные службы работают в поврежденном автобусе, в нем же лежит как минимум одно тело, рядом с автобусом — еще одно. Видео подписано как "Последствия обстрела на крытом рынке".
Помимо этого, по словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, в результате обстрела крытого рынка в центре города погибли шесть человек, еще шестеро получили ранения.
"Данные о жертвах продолжают поступать", — заявил он.
Ранее представительство республики в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому району. Местные власти сообщили о попадании в районе городской администрации.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этой неделе ДНР, ЛНР, а также освобожденные во время спецоперации Херсонская и часть Запорожской области анонсировали проведение 23-27 сентября референдумов о возвращении в состав России. После этого украинские войска усилили обстрелы мирных городов и гражданской инфраструктуры.
Накануне президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.
В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тыс. резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. Как подчеркнул Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.