https://uz.sputniknews.ru/20220922/xodjaev-poruchil-reshit-problemy-biznesmenov-v-sfere-transporta-i-logistiki-28440671.html
Ходжаев поручил решить проблемы бизнесменов в сфере транспорта и логистики
Ходжаев поручил решить проблемы бизнесменов в сфере транспорта и логистики
Министр МИВТ обсудил с предпринимателями вопросы в сфере транспорта и логистики.
2022-09-22T10:43+0500
2022-09-22T10:43+0500
2022-09-22T10:46+0500
министр
экономика
жамшид ходжаев
предприниматели
бизнесмены
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Заместитель премьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшида Ходжаева провел совещание с предпринимателями транспортной и логистической сферы. Об этом заявили в пресс-службе МИВТ республики.На встрече обсуждались вопросы увеличения объемов международных перевозок и диверсификации транспортных коридоров.В переговорах участвовали руководители министерств и ведомств, отраслевых объединений, коммерческих банков, а также более 50 руководителей крупных транспортно-экспедиторских компаний, производителей и экспортеров.В рамках совещания рассматривались вопросы и предложения, связанные с транспортировкой экспортной продукции на международные рынки, в том числе обсуждались проблемы, стоящие перед авиаперевозчиками, железнодорожными и автомобильными транспортными компаниями.Отмечался рост производства и экспорта республики, который увеличился за счет прямых иностранных инвестиций в экономику. Как сообщили в ведомстве, в 2026 году объем валового внутреннего продукта должен достигнуть $100 млрд, а объем экспорта - $30 млрд. По итогам встречи Ходжаев поручил сформировать рабочую группу из руководителей профильных министерств и ведомств для предоставления адресной помощи производителям.Читайте также:В Узбекистане удвоился экспорт удобрений благодаря реформам в химической промышленности
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ходжаев поручил решить проблемы бизнесменов в сфере транспорта и логистики министр мивт обсудил с предпринимателями актуальные вопросы в сфере транспорта и логистики новости заявления какая помощь поддержка будет экономика экспорт транспорт перевозки логистика узбекистан
ходжаев поручил решить проблемы бизнесменов в сфере транспорта и логистики министр мивт обсудил с предпринимателями актуальные вопросы в сфере транспорта и логистики новости заявления какая помощь поддержка будет экономика экспорт транспорт перевозки логистика узбекистан
Ходжаев поручил решить проблемы бизнесменов в сфере транспорта и логистики
10:43 22.09.2022 (обновлено: 10:46 22.09.2022)
Министр МИВТ обсудил с предпринимателями актуальные вопросы в сфере транспорта и логистики.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik.
Заместитель премьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшида Ходжаева провел совещание с предпринимателями транспортной и логистической сферы. Об этом заявили в пресс-службе
МИВТ республики.
На встрече обсуждались вопросы увеличения объемов международных перевозок и диверсификации транспортных коридоров.
В переговорах участвовали руководители министерств и ведомств, отраслевых объединений, коммерческих банков, а также более 50 руководителей крупных транспортно-экспедиторских компаний, производителей и экспортеров.
В рамках совещания рассматривались вопросы и предложения, связанные с транспортировкой экспортной продукции на международные рынки, в том числе обсуждались проблемы, стоящие перед авиаперевозчиками, железнодорожными и автомобильными транспортными компаниями.
Отмечался рост производства и экспорта республики, который увеличился за счет прямых иностранных инвестиций в экономику.
Как сообщили в ведомстве, в 2026 году объем валового внутреннего продукта должен достигнуть $100 млрд, а объем экспорта - $30 млрд.
По итогам встречи Ходжаев поручил сформировать рабочую группу из руководителей профильных министерств и ведомств для предоставления адресной помощи производителям.