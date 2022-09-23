https://uz.sputniknews.ru/20220923/erdogan-poruchil-razrabotat-alternativy-sisteme-mir-vmeste-s-rossiey-28480098.html

Эрдоган поручил разработать альтернативы системе "МИР" вместе с Россией

Эрдоган поручил разработать альтернативы системе "МИР" вместе с Россией

В ближайшие часы президент Турции проведет обсуждения по данной теме. 23.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-23T13:28+0500

2022-09-23T13:28+0500

2022-09-23T13:28+0500

экономика

мир

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ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил министрам разработать с Россией альтернативы платежной системе "МИР". Как передает турецкий телеканал A Haber, в ближайшие часы турецкий лидер проведет обсуждения по этой теме."Министрам было поручено разработать с Москвой альтернативы платежной системе "Мир". Переговоры с российской стороной велись соответствующими ведомствами, в частности, самими министрами. В ближайшие часы Эрдоган проведет обсуждения по этой теме", - сообщается на A Haber.О каких именно альтернативах идет речь, в новостях не уточнили.Ранее Эрдоган заявил, что в пятницу может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "МИР" в Турции.Как сообщала 23 сентября газета Yeni Şafak, США угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы "Мир".Напомним, ранее банки Турции "Ишбанк" и "Денизбанк" заявили о прекращении обслуживания российских карт "МИР" в связи с санкциями, которые США и Великобритания ввели против России.Обслуживание карт "МИР" было также приостановлено с 9 утра в Узбекистане - по техническим причина."В связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы UZCARD с 09:00 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживания карт "Мир" в инфраструктуре ПС UZCARD и работу кобейджинговых карт UZCARD – "Мир" за рубежом", - сообщается в релизе пресс-службы.При этом кобейджинговые карты "UZCARD – МИР" работают в штатном режиме на территории Узбекистана, уточнили в компании.Читайте также:В банкоматах Узбекистана невозможно снять деньги с карты "МИР"

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