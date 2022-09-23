https://uz.sputniknews.ru/20220923/lukashenko-belarus-rasschityvaet-poluchit-chlenstvo-v-shos-uje-cherez-god-28482066.html

Лукашенко: Беларусь рассчитывает получить членство в ШОС уже через год

Лукашенко: Беларусь рассчитывает получить членство в ШОС уже через год

Президент Беларуси рассказал, что поставил задачу для страны получить членство в Шанхайской организации сотрудничества к следующему заседанию совета глав... 23.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-23T15:57+0500

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в мире

александр лукашенко

беларусь

шос

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ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Беларусь рассчитывает получить членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уже через год, заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко."Следующее заседание в Индии, и мною поставлена задача, чтобы мы этот путь прошли за год", - цитирует его слова Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу президента.Лукашенко также напомнил, что на саммите ШОС провел встречи со многими главами государств. "Я и с Азербайджаном обсудил вопросы, и с турками - Реджепом Эрдоганом. Когда ты в этом бурном котле находишься, ты чувствуешь нерв планеты всей. Это же для президента очень важно. Мне же надо встраивать Беларусь в эту систему мировых отношений", — заявил он.Напомним, документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС подписали по итогам саммита организации в Самарканде, который проходил 15-16 сентября.Заявка белорусской стороны на вступление в ШОС была поддержана на саммите организации в сентябре единогласно.Читайте также:Лукашенко — Мирзиёеву: "Вы омолодили Самарканд" — видео

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