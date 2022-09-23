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Мантуров стал сопредседателем межправкомиссии с Узбекистаном
Мантуров стал сопредседателем межправкомиссии с Узбекистаном
Ранее межправительственную комиссию с российской стороны возглавлял министр экономического развития России Максим Решетников. 23.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-23T21:19+0500
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ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на должность председателя российской части межправительственной комиссии с Узбекистаном, сообщает РИА Новости.Ранее эту должность занимал министр экономического развития Максим Решетников.Читайте также: Внешнеторговый оборот Узбекистана с начала года составил $32,1 млрд
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узбекистан, денис мантуров
узбекистан, денис мантуров
Мантуров стал сопредседателем межправкомиссии с Узбекистаном
21:19 23.09.2022 (обновлено: 21:21 23.09.2022)
Ранее межправительственную комиссию с российской стороны возглавлял министр экономического развития России Максим Решетников.
ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik.
Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на должность председателя российской части межправительственной комиссии с Узбекистаном, сообщает РИА Новости
.
"Утвердить заместителя председателя правительства Российской Федерации - министра промышленности и торговли Российской Федерации Мантурова Д.В. председателем российской части межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, освободив от этих обязанностей Решетникова М.Г.", - говорится в постановлении, опубликованном на портале правовой информации.
Ранее эту должность занимал министр экономического развития Максим Решетников.