https://uz.sputniknews.ru/20220923/manturov-stal-sopredsedatelem-mejpravkomissii-s-uzbekistanom-28491963.html

Мантуров стал сопредседателем межправкомиссии с Узбекистаном

Мантуров стал сопредседателем межправкомиссии с Узбекистаном

Ранее межправительственную комиссию с российской стороны возглавлял министр экономического развития России Максим Решетников. 23.09.2022, Sputnik Узбекистан

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россия

узбекистан

денис мантуров

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ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на должность председателя российской части межправительственной комиссии с Узбекистаном, сообщает РИА Новости.Ранее эту должность занимал министр экономического развития Максим Решетников.Читайте также: Внешнеторговый оборот Узбекистана с начала года составил $32,1 млрд

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