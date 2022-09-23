https://uz.sputniknews.ru/20220923/ne-smertelnyy-udar---ekonomist-vyskazalsya-o-priostanovke-kart-mir-v-uzbekistane-28482378.html

"Не смертельный удар" - экономист высказался о приостановке карт "МИР" в Узбекистане

"Не смертельный удар" - экономист высказался о приостановке карт "МИР" в Узбекистане

Экономист Денис Ракша дал совет пользователям платежной системы "МИР", которые сейчас находятся в Узбекистане. 23.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-23T15:31+0500

2022-09-23T15:31+0500

2022-09-23T15:31+0500

экономика

мир

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ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Российская платежная система "МИР" не первый раз перестает работать в Узбекистане. Об этом в интервью радио Sputnik напомнил экономист Денис Ракша.По словам эксперта, в начале марта процессинговый центр Uzcard также объявлял приостановку приема карт "МИР" из-за технических причин. Тогда после обслуживания работа возобновилась.Также экономист дал совет пользователям российской платежной системы, которые сейчас находятся в Узбекистане. Сейчас можно "по старинке использовать наличные деньги", отметил Ракша."Для местных временное отключение карт "Мир" – это не смертельный удар", - констатировал эксперт.Напомним, карты "UZCARD – МИР" продолжают работать в штатном режиме на территории Узбекистана.Читайте также:Эрдоган поручил разработать альтернативы системе "МИР" вместе с Россией

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