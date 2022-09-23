https://uz.sputniknews.ru/20220923/pochti-90-jiteley-dnr-i-lnr-namereny-uchastvovat-v-referendume---vtsiom-28480820.html

Почти 90% жителей ДНР и ЛНР намерены участвовать в референдуме - ВЦИОМ

Почти 90% жителей ДНР и ЛНР намерены участвовать в референдуме - ВЦИОМ

97% опрошенных жителей ДНР и ЛНР выступают за вхождение республик в состав России. 23.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-23T13:59+0500

2022-09-23T13:59+0500

2022-09-23T13:59+0500

политика

днр

лнр

вциом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/17/28474182_0:0:2989:1682_1920x0_80_0_0_b56787fb10e8541dae9af0c13b14ff1a.jpg

ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Большинство жителей ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей намерены участвовать в голосовании по вопросу территориальной принадлежности регионов. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), максимальная декларируемая явка на референдум зафиксирована в Донецкой и Луганской народных республиках - она достигла 87%.В Запорожской области максимальная декларируемая явка составила 80%, в Херсонской - 69%.При этом абсолютное большинство - 97%, - опрошенных жителей ДНР и ЛНР выступают за вхождение республик в состав России на правах субъектов РФ.Напомним, в России субъектами называют территориальные единицы верхнего уровня - то есть регионы.Что касается Запорожья, здесь выход из состава Украины и вхождение области в состав РФ поддерживает 87% опрошенных жителей. В Херсонской области за данное решение выступают 89% респондентов. В обеих областях против вступления в состав России высказались только 2% опрошенных жителей.Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о будущем регионов.Голосование будет длиться пять дней, во вторник оно пройдет на избирательных участках, а в предшествующие дни в целях безопасности — на придомовых территориях и по заявлениям на дому.Кроме того, для вынужденных переселенцев открыты участки в некоторых регионах России. Так, участки образованы в Якутске, Мирном и Нерюнгри, где на местных угледобывающих предприятиях трудятся шахтеры из Донбасса, а также на Сахалине.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.Читайте также:В ДНР и ЛНР начался референдум по вхождению республики в состав России - видео

днр

лнр

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

днр, лнр, вциом