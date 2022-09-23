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Почти 90% жителей ДНР и ЛНР намерены участвовать в референдуме - ВЦИОМ
Почти 90% жителей ДНР и ЛНР намерены участвовать в референдуме - ВЦИОМ
97% опрошенных жителей ДНР и ЛНР выступают за вхождение республик в состав России. 23.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-23T13:59+0500
2022-09-23T13:59+0500
2022-09-23T13:59+0500
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ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Большинство жителей ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей намерены участвовать в голосовании по вопросу территориальной принадлежности регионов. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), максимальная декларируемая явка на референдум зафиксирована в Донецкой и Луганской народных республиках - она достигла 87%.В Запорожской области максимальная декларируемая явка составила 80%, в Херсонской - 69%.При этом абсолютное большинство - 97%, - опрошенных жителей ДНР и ЛНР выступают за вхождение республик в состав России на правах субъектов РФ.Напомним, в России субъектами называют территориальные единицы верхнего уровня - то есть регионы.Что касается Запорожья, здесь выход из состава Украины и вхождение области в состав РФ поддерживает 87% опрошенных жителей. В Херсонской области за данное решение выступают 89% респондентов. В обеих областях против вступления в состав России высказались только 2% опрошенных жителей.Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о будущем регионов.Голосование будет длиться пять дней, во вторник оно пройдет на избирательных участках, а в предшествующие дни в целях безопасности — на придомовых территориях и по заявлениям на дому.Кроме того, для вынужденных переселенцев открыты участки в некоторых регионах России. Так, участки образованы в Якутске, Мирном и Нерюнгри, где на местных угледобывающих предприятиях трудятся шахтеры из Донбасса, а также на Сахалине.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.Читайте также:В ДНР и ЛНР начался референдум по вхождению республики в состав России - видео
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Почти 90% жителей ДНР и ЛНР намерены участвовать в референдуме - ВЦИОМ
97% опрошенных жителей ДНР и ЛНР выступают за вхождение республик в состав России.
ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Большинство жителей ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей намерены участвовать в голосовании по вопросу территориальной принадлежности регионов. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), максимальная декларируемая явка на референдум зафиксирована в Донецкой и Луганской народных республиках - она достигла 87%.
В Запорожской области максимальная декларируемая явка составила 80%, в Херсонской - 69%.
При этом абсолютное большинство - 97%, - опрошенных жителей ДНР и ЛНР выступают за вхождение республик в состав России на правах субъектов РФ.
Напомним, в России субъектами называют территориальные единицы верхнего уровня - то есть регионы.
Что касается Запорожья, здесь выход из состава Украины и вхождение области в состав РФ поддерживает 87% опрошенных жителей. В Херсонской области за данное решение выступают 89% респондентов. В обеих областях против вступления в состав России высказались только 2% опрошенных жителей.
Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о будущем регионов.
Голосование будет длиться пять дней, во вторник оно пройдет на избирательных участках, а в предшествующие дни в целях безопасности — на придомовых территориях и по заявлениям на дому.
Кроме того, для вынужденных переселенцев открыты участки в некоторых регионах России. Так, участки образованы в Якутске, Мирном и Нерюнгри, где на местных угледобывающих предприятиях трудятся шахтеры из Донбасса, а также на Сахалине.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.
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