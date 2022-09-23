https://uz.sputniknews.ru/20220923/prezidentu-predstavili-proekt-olimpiyskogo-gorodka-v-tashkente-28491442.html

Президенту представили проект Олимпийского городка в Ташкенте

Президенту представили проект Олимпийского городка в Ташкенте

Комплекс подготовят для проведения в Ташкенте Азиатских юношеских игр 2025 года. 23.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-23T19:47+0500

2022-09-23T19:47+0500

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общество

шавкат мирзиёев

ташкент

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ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев познакомился с проектом строительства Олимпийского городка в Ташкенте, где в 2025 году пройдут Азиатские юношеские игры, сообщает пресс-служба главы государства.В городке построят олимпийский стадион, крытые спорткомплексы, дворец водных видов спорта, тренировочные площадки и гребной канал. К проектированию и строительству объектов привлекут иностранные компании с большим опытом работы в данной сфере.Президент пообщался с застройщиками, подчеркнул важность того, чтобы стоящиеся объекты были универсальными и энергоэффективными. Для этого на крышах зданий установят солнечные панели, а в зеленых зонах посадят много деревьев.Представили президенту и проект строительства университета "Новый Узбекистан". Он разместится в Мирзо-Улугбекском районе столицы. Здесь появятся учебные корпуса, административное здание, общежития, столовая, библиотека, лаборатории и спортивные сооружения.Сейчас здесь находится Президентская школа. В будущем вместе с университетом и Агентством президентских образовательных учреждений она войдет в единый образовательный комплекс.Познакомился президент с проектом строительства в махаллях центров, где разместятся стадионы, детские площадки, библиотеки, компьютерные залы, столовые, бани и другие объекты.Читайте также: Транспорт, дороги, вода – поручения президента на сессии Кенгаша Ташобласти

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