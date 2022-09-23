https://uz.sputniknews.ru/20220923/stroitelstvom-sotsialnyx-obektov-zaymutsya-injiniringovye-kompanii-28485965.html

Строительством социальных объектов займутся инжиниринговые компании

Строительством социальных объектов займутся инжиниринговые компании

Цель реформ – повысить качество строительства через привлечение частных предприятий и усиление ответственности участников строительства.

2022-09-23T16:32+0500

2022-09-23T16:32+0500

2022-09-23T16:35+0500

общество

строительство

министерство

постановление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/01/24941365_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_7269d684658fbd8f60f332763a6a3713.jpg

ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Власти Узбекистана поэтапно внедряют проектное управление в сфере строительства. С 1 января 2023 года прекращают свою работу службы заказчика в министерствах дошкольного, народного и высшего образования, здравоохранения, культуры, спорта и коммунального хозяйства.Капстроительством в этих сферах займутся инжиниринговые компании "Службы единого заказчика" при Совете министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента. Они станут государственными унитарными предприятиями.Такие изменения предусматривает постановление президента "О мерах по совершенствованию деятельности службы заказчика ﻿в сфере капитального строительства Республики Узбекистан".Цель реформ - повышение качества строительства путем привлечения частного сектора к управлению строительством государственных объектов, а также усиления ответственности участников процесса строительства."Инжиниринговые компании будут выполнять функции заказчика работ по строительству и реконструкции объектов сетей теплоснабжения в регионах республики.Республиканская рабочая группа должна помочь внедрить ведомственные строительные нормы в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта и коммунального обслуживания.Для тщательной подготовки технических заданий на проектирование объектов будут привлекать представителей науки, высококвалифицированных специалистов, в том числе из-за рубежа.Кроме того вводится порядок обязательного проведения службами заказчика архитектурного конкурса на разработку эскизного проекта уникальных и особо важных объектов общественного значения.Читайте также: Проектный институт "УзГАШКЛИТИ" продан за 133,7 млрд сумов

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

инжиниринговые компании строительство социальных объектов служба заказчика министерства постановление