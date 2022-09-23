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Строительством социальных объектов займутся инжиниринговые компании
Строительством социальных объектов займутся инжиниринговые компании
Цель реформ – повысить качество строительства через привлечение частных предприятий и усиление ответственности участников строительства.
2022-09-23T16:32+0500
2022-09-23T16:35+0500
общество
строительство
министерство
постановление
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ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Власти Узбекистана поэтапно внедряют проектное управление в сфере строительства. С 1 января 2023 года прекращают свою работу службы заказчика в министерствах дошкольного, народного и высшего образования, здравоохранения, культуры, спорта и коммунального хозяйства.Капстроительством в этих сферах займутся инжиниринговые компании "Службы единого заказчика" при Совете министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента. Они станут государственными унитарными предприятиями.Такие изменения предусматривает постановление президента "О мерах по совершенствованию деятельности службы заказчика ﻿в сфере капитального строительства Республики Узбекистан".Цель реформ - повышение качества строительства путем привлечения частного сектора к управлению строительством государственных объектов, а также усиления ответственности участников процесса строительства."Инжиниринговые компании будут выполнять функции заказчика работ по строительству и реконструкции объектов сетей теплоснабжения в регионах республики.Республиканская рабочая группа должна помочь внедрить ведомственные строительные нормы в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта и коммунального обслуживания.Для тщательной подготовки технических заданий на проектирование объектов будут привлекать представителей науки, высококвалифицированных специалистов, в том числе из-за рубежа.Кроме того вводится порядок обязательного проведения службами заказчика архитектурного конкурса на разработку эскизного проекта уникальных и особо важных объектов общественного значения.Читайте также: Проектный институт "УзГАШКЛИТИ" продан за 133,7 млрд сумов
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инжиниринговые компании строительство социальных объектов служба заказчика министерства постановление
инжиниринговые компании строительство социальных объектов служба заказчика министерства постановление

Строительством социальных объектов займутся инжиниринговые компании

16:32 23.09.2022 (обновлено: 16:35 23.09.2022)
© SputnikДошкольные учреждения Самарканда
Дошкольные учреждения Самарканда - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.09.2022
© Sputnik
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Цель реформ – повысить качество строительства через привлечение частных предприятий и усиление ответственности участников строительства.
ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Власти Узбекистана поэтапно внедряют проектное управление в сфере строительства. С 1 января 2023 года прекращают свою работу службы заказчика в министерствах дошкольного, народного и высшего образования, здравоохранения, культуры, спорта и коммунального хозяйства.
Капстроительством в этих сферах займутся инжиниринговые компании "Службы единого заказчика" при Совете министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента. Они станут государственными унитарными предприятиями.
Такие изменения предусматривает постановление президента "О мерах по совершенствованию деятельности службы заказчика ﻿в сфере капитального строительства Республики Узбекистан".
Цель реформ - повышение качества строительства путем привлечения частного сектора к управлению строительством государственных объектов, а также усиления ответственности участников процесса строительства.
"Инжиниринговые компании будут выполнять функции заказчика работ по строительству и реконструкции объектов сетей теплоснабжения в регионах республики.
Республиканская рабочая группа должна помочь внедрить ведомственные строительные нормы в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта и коммунального обслуживания.
Для тщательной подготовки технических заданий на проектирование объектов будут привлекать представителей науки, высококвалифицированных специалистов, в том числе из-за рубежа.
Кроме того вводится порядок обязательного проведения службами заказчика архитектурного конкурса на разработку эскизного проекта уникальных и особо важных объектов общественного значения.
Читайте также: Проектный институт "УзГАШКЛИТИ" продан за 133,7 млрд сумов
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