https://uz.sputniknews.ru/20220923/uzbekistan-mojet-zapustit-novyy-transportnyy-koridor-v-indiyu---podrobnosti-28481807.html

Узбекистан может запустить новый транспортный коридор в Индию - подробности

Узбекистан может запустить новый транспортный коридор в Индию - подробности

В транспортном коридоре "Узбекистан - Туркменистан - Иран - Индия" будет задействован иранский порт Чабахар. 23.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-23T14:28+0500

2022-09-23T14:28+0500

2022-09-23T14:28+0500

экономика

иран

транспортный коридор

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ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. В Узбекистане обсуждают возможность развития транспортного коридора "Узбекистан - Туркменистан - Иран - Индия" с использованием иранского порта Чабахар.Новый маршрут стоит создать в связи с необходимостью обслуживания растущего объема торговли Узбекистана и Индии. В ближайшее время внешнеторговый оборот государств может достичь $1 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана (МИВТ).По данным ведомства, 20 сентября представители министерства встретились с делегацией Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), чтобы обсудить вопросы развития маршрута.По итогам переговоров стороны достигли договоренности о разработке технико-экономического обоснования коридора. Актуальность формирования маршрута объясняется тем, что он обеспечит непрерывность поставок в рамках товарооборота стран Центральной Азии и Индии, который, в свою очередь, стремится к отметке $3,2 млрд.По данным Госкомстата, внешнеторговый оборот Узбекистана и Индии с января по август текущего года составил $434 млн. Еще в 2020 году этот показатель за аналогичный период составлял всего $198 млн.Как сообщало в декабре прошлого года иранское издание "Васти Пресс", Иран приветствует желание правительства Узбекистана воспользоваться портовыми мощностями Чабахара."Мы надеемся, что за счет всестороннего сотрудничества Индии, Ирана, Афганистана, Узбекистана и других стран Центральной Азии будет расти мощность порта Чабахар", - заявили в Организации портов и судоходства Ирана.Проект поможет наладить торговый транзитный путь между Индией, Ираном и Узбекистаном, также выразили надежду в Организации.Читайте также:Видео: какие перспективы открывает транспортный коридор "Китай – КР – РУз – Афганистан"

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иран, транспортный коридор