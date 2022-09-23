https://uz.sputniknews.ru/20220923/uzbekskaya-diaspora-primet-uchastie-v-studencheskom-festivale-v-moskve-28490947.html
Узбекская диаспора примет участие в студенческом фестивале в Москве
Узбекская диаспора примет участие в студенческом фестивале в Москве
Ежегодный международный фестиваль "Мы – россияне" пройдет в российской столице 30 сентября.
2022-09-23T19:17+0500
2022-09-23T19:17+0500
2022-09-23T19:32+0500
россия
москва
узбекская диаспора
фестиваль
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ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Представители узбекской диаспоры в Москве примут участие в ежегодном Международном студенческом фестивале "Мы – россияне", который пройдет 30 сентября.Основная цель мероприятия – укрепить связи между народами России и со странами Евразии, расширить деловые и творческие контакты в международной студенческой среде, сообщает пресс-служба Национального департамента международной политики России.В рамках фестиваля пройдут культурные и образовательные мероприятия с участием специалистов в сфере межнациональных отношений.Программа мероприятия включает в себя торжественное открытие, гала-концерт, встречи с экспертами в сфере национальной и молодёжной политики, мастер-классы и активности с представителями различных народов, парад национальных костюмов и этническую фотовыставку.Международный студенческий фестиваль "Мы — россияне" проводит Общероссийское общественное движение Молодежная Ассамблея народов России и Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.Читайте также: Единство славянских и тюркских народов обсудили на форуме "Алтай – Азия"
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фестиваль мы россияне москва ежегодный культурная программа узбекская диаспора
фестиваль мы россияне москва ежегодный культурная программа узбекская диаспора
Узбекская диаспора примет участие в студенческом фестивале в Москве
19:17 23.09.2022 (обновлено: 19:32 23.09.2022)
Ежегодный международный фестиваль "Мы – россияне" пройдет в российской столице 30 сентября.
ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Представители узбекской диаспоры в Москве примут участие в ежегодном Международном студенческом фестивале "Мы – россияне", который пройдет 30 сентября.
Основная цель мероприятия – укрепить связи между народами России и со странами Евразии, расширить деловые и творческие контакты в международной студенческой среде, сообщает пресс-служба Национального департамента международной политики России.
В рамках фестиваля пройдут культурные и образовательные мероприятия с участием специалистов в сфере межнациональных отношений.
Программа мероприятия включает в себя торжественное открытие, гала-концерт, встречи с экспертами в сфере национальной и молодёжной политики, мастер-классы и активности с представителями различных народов, парад национальных костюмов и этническую фотовыставку.
Международный студенческий фестиваль "Мы — россияне" проводит Общероссийское общественное движение Молодежная Ассамблея народов России и Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.