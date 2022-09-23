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https://uz.sputniknews.ru/20220923/v-uzbekistane-vvodyat-lgoty-dlya-vzyavshix-ipoteku-28467429.html
В Узбекистане вводят льготы для взявших ипотеку
В Узбекистане вводят льготы для взявших ипотеку
Со следующего года для тех, кто взял субсидии на покрытие ипотеки, будут действовать налоговые льготы.
2022-09-23T08:03+0500
2022-09-23T08:03+0500
общество
ипотека
подоходный налог
налоговые льготы
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ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которое предусматривает дополнительные льготы для тех, кто пользуется ипотечными кредитами.В частности, с 1 января 2023 года заработная плата и другие доходы граждан, получивших субсидии на погашение ипотечных кредитов, не облагаются подоходным налогом.Эта льгота касается той части доходов заемщиков и созаемщиков, которая не превышает 80-кратный размер минимальной зарплаты в течение одного налогового периода..Кроме того, начиная с 1 ноября 2022 года можно получить ипотечный кредит на покупку квартир в домах, построенных частными подрядными организациями, без условия сдачи "под ключ" (разделенных на комнаты и подготовленных для отделочных работ).Документ также предусматривает субсидии на компенсацию части первоначального взноса и части процентов по ипотечному кредиту.Для рефинансирования ипотечных кредитов, выделенных коммерческими банками населению "Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана" получит бюджетную ссуду до 300 млрд сумов за счет привлеченных средств международных финансовых организаций сроком на 3 года по ставке 12%.Читайте также: Гражданам компенсируют покупку солнечных и ветряных электроустановок
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ипотека рефинансирование льгота подоходный налог заработная плата доходы
ипотека рефинансирование льгота подоходный налог заработная плата доходы

В Узбекистане вводят льготы для взявших ипотеку

08:03 23.09.2022
© Pexels.com/Olya KobrusevaНалоговые документы
Налоговые документы - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.09.2022
© Pexels.com/Olya Kobruseva
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Со следующего года для тех, кто взял субсидии на покрытие ипотеки, будут действовать налоговые льготы.
ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которое предусматривает дополнительные льготы для тех, кто пользуется ипотечными кредитами.
В частности, с 1 января 2023 года заработная плата и другие доходы граждан, получивших субсидии на погашение ипотечных кредитов, не облагаются подоходным налогом.
Эта льгота касается той части доходов заемщиков и созаемщиков, которая не превышает 80-кратный размер минимальной зарплаты в течение одного налогового периода..
Кроме того, начиная с 1 ноября 2022 года можно получить ипотечный кредит на покупку квартир в домах, построенных частными подрядными организациями, без условия сдачи "под ключ" (разделенных на комнаты и подготовленных для отделочных работ).
Документ также предусматривает субсидии на компенсацию части первоначального взноса и части процентов по ипотечному кредиту.
Для рефинансирования ипотечных кредитов, выделенных коммерческими банками населению "Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана" получит бюджетную ссуду до 300 млрд сумов за счет привлеченных средств международных финансовых организаций сроком на 3 года по ставке 12%.
Читайте также: Гражданам компенсируют покупку солнечных и ветряных электроустановок
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