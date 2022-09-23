https://uz.sputniknews.ru/20220923/yandex-go-rabotaet-v-shtatnom-rejime---press-slujba-28491791.html
Yandex Go работает в штатном режиме - пресс-служба
Yandex Go работает в штатном режиме - пресс-служба
У пользователей в Узбекистане были проблемы с приложением Яндекса.
2022-09-23T20:51+0500
2022-09-23T20:51+0500
2022-09-23T20:59+0500
общество
приложение
яндекс
яндекс такси
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ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. В социальных сетях Узбекистана появилась информация, что у некоторых пользователей возникли проблемы с приложением Yandex Go."Открывается приложение не с первого раза, местоположение не определяет; сохраненные адреса не отображаются" - жаловались пользователи.Корреспондент Sputnik связался в пресс-службой Яндекса. Там заверили, что все неполадки уже устранены и приложение работает, как обычно.Читайте также: "Не смертельный удар" - экономист высказался о приостановке карт "МИР" в Узбекистане
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yandex go приложение проблемы геолокация местоположение сохраненные адреса неполадки устранены работает штатно
yandex go приложение проблемы геолокация местоположение сохраненные адреса неполадки устранены работает штатно
Yandex Go работает в штатном режиме - пресс-служба
20:51 23.09.2022 (обновлено: 20:59 23.09.2022)
У пользователей в Узбекистане были проблемы с приложением Яндекса.
ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. В социальных сетях Узбекистана появилась информация, что у некоторых пользователей возникли проблемы с приложением Yandex Go.
"Открывается приложение не с первого раза, местоположение не определяет; сохраненные адреса не отображаются" - жаловались пользователи.
Корреспондент Sputnik
связался в пресс-службой Яндекса. Там заверили, что все неполадки уже устранены и приложение работает, как обычно.
"По техническим причинам у некоторых пользователей могли наблюдаться проблемы с заказом машины. Сейчас сервис работает в штатном режиме. Приносим извинения за неудобства и делаем всё, чтобы подобного не повторилось", - сообщили в пресс-службе Yandex Go.