https://uz.sputniknews.ru/20220923/yandex-go-rabotaet-v-shtatnom-rejime---press-slujba-28491791.html

Yandex Go работает в штатном режиме - пресс-служба

Yandex Go работает в штатном режиме - пресс-служба

У пользователей в Узбекистане были проблемы с приложением Яндекса.

2022-09-23T20:51+0500

2022-09-23T20:51+0500

2022-09-23T20:59+0500

общество

приложение

яндекс

яндекс такси

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ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. В социальных сетях Узбекистана появилась информация, что у некоторых пользователей возникли проблемы с приложением Yandex Go."Открывается приложение не с первого раза, местоположение не определяет; сохраненные адреса не отображаются" - жаловались пользователи.Корреспондент Sputnik связался в пресс-службой Яндекса. Там заверили, что все неполадки уже устранены и приложение работает, как обычно.Читайте также: "Не смертельный удар" - экономист высказался о приостановке карт "МИР" в Узбекистане

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yandex go приложение проблемы геолокация местоположение сохраненные адреса неполадки устранены работает штатно