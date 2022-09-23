Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220923/yandex-go-rabotaet-v-shtatnom-rejime---press-slujba-28491791.html
Yandex Go работает в штатном режиме - пресс-служба
Yandex Go работает в штатном режиме - пресс-служба
У пользователей в Узбекистане были проблемы с приложением Яндекса.
2022-09-23T20:51+0500
2022-09-23T20:59+0500
общество
приложение
яндекс
яндекс такси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/06/23802899_0:125:1201:800_1920x0_80_0_0_54a29904180e173943332a8839891a30.jpg
ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. В социальных сетях Узбекистана появилась информация, что у некоторых пользователей возникли проблемы с приложением Yandex Go."Открывается приложение не с первого раза, местоположение не определяет; сохраненные адреса не отображаются" - жаловались пользователи.Корреспондент Sputnik связался в пресс-службой Яндекса. Там заверили, что все неполадки уже устранены и приложение работает, как обычно.Читайте также: "Не смертельный удар" - экономист высказался о приостановке карт "МИР" в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/06/23802899_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_7cafd2679e5183d5fa2ce893b304601e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yandex go приложение проблемы геолокация местоположение сохраненные адреса неполадки устранены работает штатно
yandex go приложение проблемы геолокация местоположение сохраненные адреса неполадки устранены работает штатно

Yandex Go работает в штатном режиме - пресс-служба

20:51 23.09.2022 (обновлено: 20:59 23.09.2022)
© Фото: Пресс-служба Yandex GoYandex Go в Бухаре
Yandex Go в Бухаре - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.09.2022
© Фото: Пресс-служба Yandex Go
Подписаться на
НовостиTelegram
У пользователей в Узбекистане были проблемы с приложением Яндекса.
ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. В социальных сетях Узбекистана появилась информация, что у некоторых пользователей возникли проблемы с приложением Yandex Go.
"Открывается приложение не с первого раза, местоположение не определяет; сохраненные адреса не отображаются" - жаловались пользователи.
Корреспондент Sputnik связался в пресс-службой Яндекса. Там заверили, что все неполадки уже устранены и приложение работает, как обычно.
"По техническим причинам у некоторых пользователей могли наблюдаться проблемы с заказом машины. Сейчас сервис работает в штатном режиме. Приносим извинения за неудобства и делаем всё, чтобы подобного не повторилось", - сообщили в пресс-службе Yandex Go.
Читайте также: "Не смертельный удар" - экономист высказался о приостановке карт "МИР" в Узбекистане
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0