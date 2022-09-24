https://uz.sputniknews.ru/20220924/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-top-10-meropriyatiy-v-tashkente-28493399.html

Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте

Творческий вечер Елены Яковлевой, фестиваль корейской культуры и премьера балета. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

2022-09-24T10:01+0500

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2022-09-24T10:01+0500

культура

выходные

ташкент

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Суббота, 24 сентябряВокалист алматинской группы Stereotape Рустем Нургалиев выступит с сольной программой.Время: 21.00Место: ресторан "Скандалистъ"Вход по брониТелефон для справок: (+998) 33−858−3399.Молодые художники проекта расскажут о Ташкенте, его истории, жителях и среде.Время: с 11.00 до 17.00Место: 139 Documentary CenterВход свободныйТелефон для справок: +998-99-926-01-39.Российский певец выступит с концертной программой на территории курортно-оздоровительной зоны Olmos.Время: 19.00Место: Olmos HotelВход на концерт свободныйТелефоны для справок: (+998) 95−323−1010, (+998) 95−324−1010, (+998) 95−325−1010.Сергей Чуфарнов покажет свое видение на мир в представленных на выставке картинах.Время: 18.00Место: галерея Bonum FactumВход в день открытия свободный, в следующие — 5 000 сумов.Телефон для справок: (+998) 71−232−0360.Посетителей ждет инсталляция огня на фонтане, музыкальные композиции и театрализованное шоу с актерами.Время: 20.00Место: парк Tashkent CityСтоимость билета: 20 тыс. сумов.Воскресенье, 25 августаВо Дворце искусств "Туркистон" пройдет творческий вечер "Откровенный разговор" народной артистки России Елены Яковлевой. Актриса расскажет о себе, своих ролях в театре и кино, а также поделится опытом на съемочной площадке.Место: Дворец искусств "Туркистон"Стоимость билета: от 150 до 350 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 90−988−6173.На сцене ГАБТ имени Алишера Навои пройдет премьера балета Satori во главе со всемирно известным танцором Сергеем Полуниным.Время: 19.00Место: Большой театр имени А.НавоиСтоимость билета: от 150 тыс. сумов.Зрителей ждут встречи с K-pop артистами, выставка корейских дорам с возможностью примерить костюмы из популярных сериалов и дегустация корейской кухни.Время: 18.00Место: парк Anhor Lokomotiv.На выставке будут представлены полотна из коллекции Национального банка ВЭД РУз, посвященные независимости Узбекистана.Время: с 10.00, 17.00Место: Галерее изобразительного искусстваСтоимость билетов: 10 тыс. сумов.Посетителей ждет интерактивная шоу-программа "Весельчак и Вишенка" а также мастер-класс по созданию слаймов.Место: ТРЦ Sampi MallВход свободныйТелефоны для справок: (+998) 99−806−8877, (+998) 99−647−7788.Читайте также: Дружба, прогресс, просвещение: как прошел Ташкентский кинофестиваль

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