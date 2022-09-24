https://uz.sputniknews.ru/20220924/mid-uzbekistana-vzyal-shefstvo-nad-litseem-umed-28493044.html
МИД Узбекистана взял шефство над лицеем УМЭД
МИД Узбекистана взял шефство над лицеем УМЭД
В учебном заведении в гостях побывали послы Узбекистана в зарубежных странах.
2022-09-24T08:41+0500
2022-09-24T08:41+0500
2022-09-24T08:41+0500
общество
умэд
мид узбекистана
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ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана взяло шефство над Академическим лицеем Университета мировой экономики и дипломатии (УМЭД), сообщает ИА "Дунё".Лицей посетили послы Узбекистана в различных зарубежных странах. В ходе круглого стола студенты смогли пообщаться с дипломатами и задать интересующие их вопросы. Представители министерства передали в подарок лицею книги на иностранных языках и ноутбуки.По данным агентства, МИД также оказывает поддержку школам Учтепинского района Ташкента.Читайте также: Единство славянских и тюркских народов обсудили на форуме "Алтай – Азия"
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академический лицей университета мировой экономики и дипломатии умэд министерство иностранных дел мид узбекистана взял шефство книги на зарубежных языках ноутбуки встреча круглый стол с послами узбекистана за рубежом
академический лицей университета мировой экономики и дипломатии умэд министерство иностранных дел мид узбекистана взял шефство книги на зарубежных языках ноутбуки встреча круглый стол с послами узбекистана за рубежом
МИД Узбекистана взял шефство над лицеем УМЭД
В учебном заведении в гостях побывали послы Узбекистана в зарубежных странах.
ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik.
Министерство иностранных дел Узбекистана взяло шефство над Академическим лицеем Университета мировой экономики и дипломатии (УМЭД), сообщает ИА "Дунё"
.
Лицей посетили послы Узбекистана в различных зарубежных странах. В ходе круглого стола студенты смогли пообщаться с дипломатами и задать интересующие их вопросы. Представители министерства передали в подарок лицею книги на иностранных языках и ноутбуки.
По данным агентства, МИД также оказывает поддержку школам Учтепинского района Ташкента.