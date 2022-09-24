https://uz.sputniknews.ru/20220924/mid-uzbekistana-vzyal-shefstvo-nad-litseem-umed-28493044.html

МИД Узбекистана взял шефство над лицеем УМЭД

МИД Узбекистана взял шефство над лицеем УМЭД

В учебном заведении в гостях побывали послы Узбекистана в зарубежных странах.

2022-09-24T08:41+0500

2022-09-24T08:41+0500

2022-09-24T08:41+0500

общество

умэд

мид узбекистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/18/28492888_0:18:825:482_1920x0_80_0_0_6ce034601f09deae8250f8d4bc367642.png

ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана взяло шефство над Академическим лицеем Университета мировой экономики и дипломатии (УМЭД), сообщает ИА "Дунё".Лицей посетили послы Узбекистана в различных зарубежных странах. В ходе круглого стола студенты смогли пообщаться с дипломатами и задать интересующие их вопросы. Представители министерства передали в подарок лицею книги на иностранных языках и ноутбуки.По данным агентства, МИД также оказывает поддержку школам Учтепинского района Ташкента.Читайте также: Единство славянских и тюркских народов обсудили на форуме "Алтай – Азия"

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

академический лицей университета мировой экономики и дипломатии умэд министерство иностранных дел мид узбекистана взял шефство книги на зарубежных языках ноутбуки встреча круглый стол с послами узбекистана за рубежом