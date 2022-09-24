https://uz.sputniknews.ru/20220924/v-aeroportu-samarkanda-obyavili-rejim-otkrytogo-neba-28493163.html

В аэропорту Самарканда объявили режим "открытого неба"

В аэропорту Самарканда объявили режим "открытого неба"

С начала октября иностранные авиакомпании смогут летать в аэропорт вне зависимости от заключения международных договоров.

2022-09-24T09:22+0500

2022-09-24T09:22+0500

2022-09-24T09:22+0500

общество

самарканд

международный аэропорт "самарканд"

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ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Международный аэропорт Самарканда объявляет режим "открытого неба". Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.Цель такого решения – повысить туристический потенциал страны и полностью использовать возможности нового Самаркандского аэропорта.Режим "открытое небо" означает отмену ограничений на полеты и маршруты иностранных авиакомпаний в рамках международного права и с учетом технических возможностей аэропорта.Теперь зарубежные авиакомпании могут летать в Самарканд вне зависимости от того, заключено ли с той или иной страной межправительственное соглашение о воздушном сообщении.Читайте также:Между Самаркандом и Москвой появилось прямое авиасообщение

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самарканд международный аэропорт режим "открытое небо" снятие ограничений