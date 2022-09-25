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Сборная Узбекистана по футболу обыграла команду из Словакии — фото
Сборная Узбекистана по футболу обыграла команду из Словакии — фото
Тренером узбекистанской команды выступил Равшан Хайдаров.
2022-09-25T11:10+0500
2022-09-25T11:10+0500
спорт
молодежная сборная узбекистана
словакия
футбол
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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Вчера молодежная сборная Узбекистана по футболу обыграла соперников из Словакии в матче, передает пресс-служба Министерства развития спорта республики. На 5-й минуте игры Пулатхужа Холдорхонов забил гол с пенальти. К 25-й минуте Аббос Файзуллаев забил еще один гол. Так, команда республики выиграла матч со счетом 2:0.Напомним: ранее молодежная сборная Узбекистана заняла второе место в Кубке Азии-2022 U23. Финальный матч проходил в Ташкенте на стадионе "Бунёдкор", где узбекистанские футболисты уступили сборной Саудовской Аравии со счетом 0:2.Читайте также:Узбекистанские футболисты проведут матч против сборной Южной КореиПарасборная Узбекистана примет участие в ЧМ в Турции
словакия
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молодежная сборная узбекистана обыграла команду из словакии до 20 лет равшан хайдаров спорт футбол новости новость
молодежная сборная узбекистана обыграла команду из словакии до 20 лет равшан хайдаров спорт футбол новости новость

Сборная Узбекистана по футболу обыграла команду из Словакии — фото

11:10 25.09.2022
© Пресс-служба Министерства развития спорта УзбекистанаМолодежная сборная Узбекистана обыграла команду из Словакии
Молодежная сборная Узбекистана обыграла команду из Словакии - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.09.2022
© Пресс-служба Министерства развития спорта Узбекистана
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Тренером узбекистанской команды выступил Равшан Хайдаров. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Вчера молодежная сборная Узбекистана по футболу обыграла соперников из Словакии в матче, передает пресс-служба Министерства развития спорта республики.
© Пресс-служба Министерства развития спорта УзбекистанаМолодежная сборная Узбекистана обыграла команду из Словакии
Молодежная сборная Узбекистана обыграла команду из Словакии - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.09.2022
Молодежная сборная Узбекистана обыграла команду из Словакии
© Пресс-служба Министерства развития спорта Узбекистана
На 5-й минуте игры Пулатхужа Холдорхонов забил гол с пенальти. К 25-й минуте Аббос Файзуллаев забил еще один гол. Так, команда республики выиграла матч со счетом 2:0.
© Пресс-служба Министерства развития спорта УзбекистанаМолодежная сборная Узбекистана обыграла команду из Словакии
Молодежная сборная Узбекистана обыграла команду из Словакии - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.09.2022
Молодежная сборная Узбекистана обыграла команду из Словакии
© Пресс-служба Министерства развития спорта Узбекистана
Напомним: ранее молодежная сборная Узбекистана заняла второе место в Кубке Азии-2022 U23. Финальный матч проходил в Ташкенте на стадионе "Бунёдкор", где узбекистанские футболисты уступили сборной Саудовской Аравии со счетом 0:2.
© Пресс-служба Министерства развития спорта УзбекистанаМолодежная сборная Узбекистана обыграла команду из Словакии
Молодежная сборная Узбекистана обыграла команду из Словакии - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.09.2022
Молодежная сборная Узбекистана обыграла команду из Словакии
© Пресс-служба Министерства развития спорта Узбекистана
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