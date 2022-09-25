https://uz.sputniknews.ru/20220925/sbornaya-uzbekistana-po-futbolu-obygrala-komandu-iz-slovakii--foto--28519003.html

Сборная Узбекистана по футболу обыграла команду из Словакии — фото

Сборная Узбекистана по футболу обыграла команду из Словакии — фото

Тренером узбекистанской команды выступил Равшан Хайдаров.

2022-09-25T11:10+0500

2022-09-25T11:10+0500

2022-09-25T11:10+0500

спорт

молодежная сборная узбекистана

словакия

футбол

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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Вчера молодежная сборная Узбекистана по футболу обыграла соперников из Словакии в матче, передает пресс-служба Министерства развития спорта республики. На 5-й минуте игры Пулатхужа Холдорхонов забил гол с пенальти. К 25-й минуте Аббос Файзуллаев забил еще один гол. Так, команда республики выиграла матч со счетом 2:0.Напомним: ранее молодежная сборная Узбекистана заняла второе место в Кубке Азии-2022 U23. Финальный матч проходил в Ташкенте на стадионе "Бунёдкор", где узбекистанские футболисты уступили сборной Саудовской Аравии со счетом 0:2.Читайте также:Узбекистанские футболисты проведут матч против сборной Южной КореиПарасборная Узбекистана примет участие в ЧМ в Турции

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