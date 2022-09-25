Сборная Узбекистана по футболу обыграла команду из Словакии — фото
© Пресс-служба Министерства развития спорта УзбекистанаМолодежная сборная Узбекистана обыграла команду из Словакии
© Пресс-служба Министерства развития спорта Узбекистана
Тренером узбекистанской команды выступил Равшан Хайдаров. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Вчера молодежная сборная Узбекистана по футболу обыграла соперников из Словакии в матче, передает пресс-служба Министерства развития спорта республики.
© Пресс-служба Министерства развития спорта УзбекистанаМолодежная сборная Узбекистана обыграла команду из Словакии
Молодежная сборная Узбекистана обыграла команду из Словакии
© Пресс-служба Министерства развития спорта Узбекистана
На 5-й минуте игры Пулатхужа Холдорхонов забил гол с пенальти. К 25-й минуте Аббос Файзуллаев забил еще один гол. Так, команда республики выиграла матч со счетом 2:0.
© Пресс-служба Министерства развития спорта УзбекистанаМолодежная сборная Узбекистана обыграла команду из Словакии
Молодежная сборная Узбекистана обыграла команду из Словакии
© Пресс-служба Министерства развития спорта Узбекистана
Напомним: ранее молодежная сборная Узбекистана заняла второе место в Кубке Азии-2022 U23. Финальный матч проходил в Ташкенте на стадионе "Бунёдкор", где узбекистанские футболисты уступили сборной Саудовской Аравии со счетом 0:2.
© Пресс-служба Министерства развития спорта УзбекистанаМолодежная сборная Узбекистана обыграла команду из Словакии
Молодежная сборная Узбекистана обыграла команду из Словакии
© Пресс-служба Министерства развития спорта Узбекистана
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