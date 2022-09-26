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Абдулла Арипов прибыл в Кыргызстан
Абдулла Арипов прибыл в Кыргызстан
Он примет участие в заседании по вопросам делимитации и демаркации границы.
2022-09-26T12:08+0500
2022-09-26T12:13+0500
политика
абдулла арипов
кыргызстан
садыр жапаров
граница
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ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Бишкек с рабочим визитом, сообщает Sputnik Кыргызстан.В аэропорту его встретил глава кыргызстанского кабинета министров Акылбек Жапаров.Абдулла Арипов примет участие в совместном заседании правительственных делегаций двух стран по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской границы, а также встретится с президентом республики Садыром Жапаровым.Напомним, в июле рабочие группы двух стран провели в Андижане очередную встречу по согласованию организационных и правовых вопросов демаркации границы. Ранее приграничные районы облетели на вертолете служб национальной безопасности двух стран Абдусалом Азизов и Камчыбек Ташиев.в сентябре 2021 года посол Кыргызстана в Узбекистане Ибрагим Жунусов заявил, что две страны уже согласовали 94% границы, неописанными остались лишь 6%.
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абдулла арипов садыр жапаров акылбек жапаров рабочий визит кыргызстан делимитация демаркация границы
абдулла арипов садыр жапаров акылбек жапаров рабочий визит кыргызстан делимитация демаркация границы

Абдулла Арипов прибыл в Кыргызстан

12:08 26.09.2022 (обновлено: 12:13 26.09.2022)
© Пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш ЖусубалиевПремьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Кыргызстан с рабочей поездкой
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Кыргызстан с рабочей поездкой - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.09.2022
© Пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш Жусубалиев
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Он примет участие в заседании по вопросам делимитации и демаркации границы.
ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Бишкек с рабочим визитом, сообщает Sputnik Кыргызстан.
В аэропорту его встретил глава кыргызстанского кабинета министров Акылбек Жапаров.
Абдулла Арипов примет участие в совместном заседании правительственных делегаций двух стран по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской границы, а также встретится с президентом республики Садыром Жапаровым.
Напомним, в июле рабочие группы двух стран провели в Андижане очередную встречу по согласованию организационных и правовых вопросов демаркации границы. Ранее приграничные районы облетели на вертолете служб национальной безопасности двух стран Абдусалом Азизов и Камчыбек Ташиев.
в сентябре 2021 года посол Кыргызстана в Узбекистане Ибрагим Жунусов заявил, что две страны уже согласовали 94% границы, неописанными остались лишь 6%.
История вопроса

После распада СССР госграница КР и РУз долгое время оставалась неделимитированной.

В 2017 году после прихода к власти Шавката Мирзиёева был достигнут прорыв в двусторонних отношениях — впервые было описано около 85% линии госграницы.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 11-12 марта 2021-го посетил Ташкент, где по итогам переговоров с Мирзиёевым были достигнуты новые соглашения и договоренности по активизации экономического, регионального и культурного сотрудничества, а также пограничных вопросов.

Протяженность границы между Узбекистаном и Кыргызстаном составляет 1,38 тысячи километров.

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