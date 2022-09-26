https://uz.sputniknews.ru/20220926/abdulla-aripov-vstretilsya-s-prezidentom-kyrgyzstana-28550413.html

Абдулла Арипов встретился с президентом Кыргызстана

Абдулла Арипов встретился с президентом Кыргызстана

Стороны обсудили дальнейшее расширение и углубление сотрудничества между странами.

2022-09-26T16:54+0500

2022-09-26T16:54+0500

2022-09-26T16:54+0500

политика

узбекистан

кыргызстан

абдулла арипов

садыр жапаров

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ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов встретился с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.Как сообщает пресс-служба кыргызстанского лидера, в ходе встречи стороны обсудили дальнейшее расширение и углубление сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.Садыр Жапаров и Абдулла Арипов также обсудили предстоящий визит Шавката Мирзиёева в Кыргызстан и реализацию совместных планов и проектов, намеченных к проведению в рамках визита.Напомним, Абдулла Арипов прибыл в Бишкек для участия в совместном заседании делегаций двух стран по делимитации и демаркации государственной границы. По итогам заседания главы делегаций подписали протокол, который позволит начать процедуру согласования проекта нового договора об отдельных участках границы.Читайте также: Узбекистан и Кыргызстан подписали протокол по границе

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премьер-министр узбекистана абдулла арипов президент кыргызстана садыр жапаров встреча визит делегация делимитация демаркация государственной границы визит шавката мирзиёева в бишкек