Узбекистан и Кыргызстан подписали протокол по государственной границе

После распада СССР госграница КР и РУз долгое время оставалась неделимитированной.

В 2017 году после прихода к власти Шавката Мирзиёева был достигнут прорыв в двусторонних отношениях — впервые было описано около 85% линии госграницы.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 11-12 марта 2021-го посетил Ташкент, где по итогам переговоров с Мирзиёевым были достигнуты новые соглашения и договоренности по активизации экономического, регионального и культурного сотрудничества, а также пограничных вопросов.

Протяженность границы между Узбекистаном и Кыргызстаном составляет 1,38 тысячи километров.