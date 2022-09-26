Узбекистан и Кыргызстан подписали протокол по государственной границе
16:07 26.09.2022 (обновлено: 17:02 26.09.2022)
© Пресс-служба Правительства УзбекистанаПремьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и зампредседателя Кабмина Кыргызстана Камчыбек Ташиев подписали протокол по границе
© Пресс-служба Правительства Узбекистана
Он позволит начать процедуру согласования проекта нового договора об отдельных участках госграницы.
ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. Делегации Узбекистана и Кыргызстана по делимитации и демаркации госграницы подписали Протокол совместного заседания, сообщает пресс-служба Кабинета министров Кыргызстана.
Этот документ позволит начать согласование проекта нового договора об отдельных участках границы между странами.
Протокол подписали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и председатель Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев.
"Нам с вами выпала историческая миссия - завершить вопрос делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы. Это с одной стороны высокая честь, а с другой – большая ответственность", - отметил Ташиев.
В ближайшее время проект договора между двумя странами представят для подписания главам Узбекистана и Кыргызстана.
️Кыргызстан настроен на дальнейшее расширение политических, торгово-экономических, инвестиционных, транспортных, межрегиональных и культурно-гуманитарных связей с Узбекистаном, подчеркнул Ташиев.
Напомним, в июле рабочие группы двух стран провели в Андижане очередную встречу по согласованию организационных и правовых вопросов демаркации границы. Ранее приграничные районы облетели на вертолете служб национальной безопасности двух стран Абдусалом Азизов и Камчыбек Ташиев.
в сентябре 2021 года посол Кыргызстана в Узбекистане Ибрагим Жунусов заявил, что две страны уже согласовали 94% границы, неописанными остались лишь 6%.
История вопроса
После распада СССР госграница КР и РУз долгое время оставалась неделимитированной.
В 2017 году после прихода к власти Шавката Мирзиёева был достигнут прорыв в двусторонних отношениях — впервые было описано около 85% линии госграницы.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 11-12 марта 2021-го посетил Ташкент, где по итогам переговоров с Мирзиёевым были достигнуты новые соглашения и договоренности по активизации экономического, регионального и культурного сотрудничества, а также пограничных вопросов.
Протяженность границы между Узбекистаном и Кыргызстаном составляет 1,38 тысячи километров.