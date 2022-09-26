https://uz.sputniknews.ru/20220926/molodej-iz-tsentralnoy-azii-primet-uchastie-v-forume-drujba-narodov-28555007.html

Молодежь из Центральной Азии примет участие в форуме "Дружба народов"

Молодежь из Центральной Азии примет участие в форуме "Дружба народов"

Участники форума обсудят миграционную политику, законодательство, работу с молодежью, проведут мастер-классы и этно-выставки.

2022-09-26T18:41+0500

2022-09-26T18:41+0500

2022-09-26T18:41+0500

россия

форум

москва

узбекская диаспора

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ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. В Москве 15 октября пройдет Международный молодежный форум "Дружба народов".Организуют мероприятие молодежные организации Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ), на базе которого и пройдет форум.Представители дипломатических миссий и диаспор центральноазиатских стран и российские спикеры обсудят вопросы миграционной политики, законодательства, работы с молодежью, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе МГЛУ.Фонд Горчакова проведет для участников лекции по публичной дипломатии и мастер-классы по международным проектам.Преподаватели и молодые ученые МГЛУ обсудят с гостями молодежную политику, ее развитие и перспективы, а молодые предприниматели из стран Центральной Азии расскажут о своей карьере.Гостей форума также ждет настоящая кыргызская юрта, выставка национальной культуры и одежды, национальные игры, концерт и богатая кухня народов Центральной Азии и России.Читайте также: В Самарканде пройдет образовательный форум Россия — Узбекистан

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