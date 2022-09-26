https://uz.sputniknews.ru/20220926/molodej-iz-tsentralnoy-azii-primet-uchastie-v-forume-drujba-narodov-28555007.html
Молодежь из Центральной Азии примет участие в форуме "Дружба народов"
Молодежь из Центральной Азии примет участие в форуме "Дружба народов"
Участники форума обсудят миграционную политику, законодательство, работу с молодежью, проведут мастер-классы и этно-выставки.
2022-09-26T18:41+0500
2022-09-26T18:41+0500
2022-09-26T18:41+0500
россия
форум
москва
узбекская диаспора
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ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. В Москве 15 октября пройдет Международный молодежный форум "Дружба народов".Организуют мероприятие молодежные организации Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ), на базе которого и пройдет форум.Представители дипломатических миссий и диаспор центральноазиатских стран и российские спикеры обсудят вопросы миграционной политики, законодательства, работы с молодежью, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе МГЛУ.Фонд Горчакова проведет для участников лекции по публичной дипломатии и мастер-классы по международным проектам.Преподаватели и молодые ученые МГЛУ обсудят с гостями молодежную политику, ее развитие и перспективы, а молодые предприниматели из стран Центральной Азии расскажут о своей карьере.Гостей форума также ждет настоящая кыргызская юрта, выставка национальной культуры и одежды, национальные игры, концерт и богатая кухня народов Центральной Азии и России.Читайте также: В Самарканде пройдет образовательный форум Россия — Узбекистан
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москва форум "дружба народов" мглу московский государственный лингвистический университет диаспоры дипломатические представительства молодежные организации узбекистан казахстан кыргызстан таджикистан туркменистан фонд публичной дипломатии имени горчакова
москва форум "дружба народов" мглу московский государственный лингвистический университет диаспоры дипломатические представительства молодежные организации узбекистан казахстан кыргызстан таджикистан туркменистан фонд публичной дипломатии имени горчакова
Молодежь из Центральной Азии примет участие в форуме "Дружба народов"
Участники форума обсудят миграционную политику, законодательство, работу с молодежью, проведут мастер-классы и этно-выставки.
ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. В Москве 15 октября пройдет Международный молодежный форум "Дружба народов".
Организуют мероприятие молодежные организации Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ), на базе которого и пройдет форум.
Представители дипломатических миссий и диаспор центральноазиатских стран и российские спикеры обсудят вопросы миграционной политики, законодательства, работы с молодежью, сообщили корреспонденту Sputnik
в пресс-службе МГЛУ.
Фонд Горчакова проведет для участников лекции по публичной дипломатии и мастер-классы по международным проектам.
Преподаватели и молодые ученые МГЛУ обсудят с гостями молодежную политику, ее развитие и перспективы, а молодые предприниматели из стран Центральной Азии расскажут о своей карьере.
Гостей форума также ждет настоящая кыргызская юрта, выставка национальной культуры и одежды, национальные игры, концерт и богатая кухня народов Центральной Азии и России.