https://uz.sputniknews.ru/20220925/v-samarkande-proydet-obrazovatelnyy-forum-rossiya--uzbekistan--28521868.html

В Самарканде пройдет образовательный форум Россия — Узбекистан

В Самарканде пройдет образовательный форум Россия — Узбекистан

Представители Узбекистана и России провели переговоры.

2022-09-25T16:20+0500

2022-09-25T16:20+0500

2022-09-25T16:20+0500

культура

самарканд

форум

образование

россия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В Самарканде пройдет третий узбекистанско-российский образовательный форум, передает пресс-служба МДО.По итогам встречи стороны согласились, что важно продолжать проводить регулярные двусторонние переговоры для поддержания диалога по дошкольному образованию между Ташкентом и Москвой.Напомним: МДО активно сотрудничает с российскими образовательными структурами. Так, при поддержке министерства просвещения России в ташкентском филиале Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герсена был запущен проект "Малыш".Читайте также:Отношения между Узбекистаном и РФ должны развиваться более интенсивно — ШевцовРектор СамГУ стал президентом Ассоциации азиатских университетов

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