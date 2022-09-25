https://uz.sputniknews.ru/20220925/v-samarkande-proydet-obrazovatelnyy-forum-rossiya--uzbekistan--28521868.html
В Самарканде пройдет образовательный форум Россия — Узбекистан
В Самарканде пройдет образовательный форум Россия — Узбекистан
Представители Узбекистана и России провели переговоры.
2022-09-25T16:20+0500
2022-09-25T16:20+0500
2022-09-25T16:20+0500
культура
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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В Самарканде пройдет третий узбекистанско-российский образовательный форум, передает пресс-служба МДО.По итогам встречи стороны согласились, что важно продолжать проводить регулярные двусторонние переговоры для поддержания диалога по дошкольному образованию между Ташкентом и Москвой.Напомним: МДО активно сотрудничает с российскими образовательными структурами. Так, при поддержке министерства просвещения России в ташкентском филиале Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герсена был запущен проект "Малыш".Читайте также:Отношения между Узбекистаном и РФ должны развиваться более интенсивно — ШевцовРектор СамГУ стал президентом Ассоциации азиатских университетов
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в самарканде пройдет образовательный форум россия узбекистан узбекистанско российский образовательный форум сотрудничество россия узбекистан образование новости новость культура
в самарканде пройдет образовательный форум россия узбекистан узбекистанско российский образовательный форум сотрудничество россия узбекистан образование новости новость культура
В Самарканде пройдет образовательный форум Россия — Узбекистан
Министр дошкольного образования республики Агриппина Шин провела переговоры с референтом управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Алексеем Власовым.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik.
В Самарканде пройдет третий узбекистанско-российский образовательный форум, передает пресс-служба
МДО.
"В ходе переговоров… обсуждены вопросы эффективной организации и проведения третьего образовательного форума Россия — Узбекистан, который пройдет в Самарканде с 22 по 24 октября", - написано в сообщении на сайте ведомства.
По итогам встречи стороны согласились, что важно продолжать проводить регулярные двусторонние переговоры для поддержания диалога по дошкольному образованию между Ташкентом и Москвой.
Напомним: МДО активно сотрудничает с российскими образовательными структурами. Так, при поддержке министерства просвещения России в ташкентском филиале Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герсена был запущен проект "Малыш".