https://uz.sputniknews.ru/20220926/referendumy-po-vxojdeniyu-v-sostav-rossii-sostoyalis-28546347.html

Референдумы по вхождению в состав России состоялись

Референдумы по вхождению в состав России состоялись

Явка голосующих в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях превысила 50%.

2022-09-26T14:51+0500

2022-09-26T14:51+0500

2022-09-26T14:51+0500

специальная военная операция россии в донбассе

днр

лнр

референдум

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ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. Референдумы по вхождению в состав России в Донецкой, Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях можно считать состоявшимися, явка за три дня голосования превысила 50%, передает корреспондент РИА Новости.По данным Центризбиркомов, в ДНР по итогам трех дней голосования, явка составила 77,12%; в ЛНР - 76,09%; в Херсонской и Запорожской областях явка превысила минимальный порог в 50%.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России стартовали 23 сентября. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Читайте также: Как проходит референдум о присоединении освобожденных территорий к РФ – фото

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референдум о вхождении в состав россии днр лнр херсонская запорожская области минимальный порог явка можно считать состоявшимся