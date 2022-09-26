https://uz.sputniknews.ru/20220926/referendumy-po-vxojdeniyu-v-sostav-rossii-sostoyalis-28546347.html
Референдумы по вхождению в состав России состоялись
Референдумы по вхождению в состав России состоялись
Явка голосующих в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях превысила 50%.
2022-09-26T14:51+0500
2022-09-26T14:51+0500
2022-09-26T14:51+0500
специальная военная операция россии в донбассе
днр
лнр
референдум
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ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. Референдумы по вхождению в состав России в Донецкой, Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях можно считать состоявшимися, явка за три дня голосования превысила 50%, передает корреспондент РИА Новости.По данным Центризбиркомов, в ДНР по итогам трех дней голосования, явка составила 77,12%; в ЛНР - 76,09%; в Херсонской и Запорожской областях явка превысила минимальный порог в 50%.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России стартовали 23 сентября. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Читайте также: Как проходит референдум о присоединении освобожденных территорий к РФ – фото
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референдум о вхождении в состав россии днр лнр херсонская запорожская области минимальный порог явка можно считать состоявшимся
референдум о вхождении в состав россии днр лнр херсонская запорожская области минимальный порог явка можно считать состоявшимся
Референдумы по вхождению в состав России состоялись
Явка голосующих в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях превысила 50%.
ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. Референдумы по вхождению в состав России в Донецкой, Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях можно считать состоявшимися, явка за три дня голосования превысила 50%, передает корреспондент РИА Новости.
По данным Центризбиркомов, в ДНР по итогам трех дней голосования, явка составила 77,12%; в ЛНР - 76,09%; в Херсонской и Запорожской областях явка превысила минимальный порог в 50%.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России стартовали 23 сентября. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.