https://uz.sputniknews.ru/20220926/strana-gotovitsya-k-zime-pravitelstvo-sozdaet-zapasy-topliva-i-produktov-28538550.html
Страна готовится к зиме: правительство создает запасы топлива и продуктов
Страна готовится к зиме: правительство создает запасы топлива и продуктов
Семьи из "Женской", "Молодежной" и "Железной" тетрадей обеспечат углем и сжиженным топливом.
2022-09-26T10:49+0500
2022-09-26T10:49+0500
2022-09-26T10:56+0500
общество
правительство
постановление
зима
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ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. Правительство Узбекистана приняло Постановление, определяющее задачи по подготовке отраслей экономики, объектов социальной сферы и многоквартирных домов к предстоящему предстоящий осенне-зимнему периоду.Во всех регионах страны пройдут традиционные продовольственные ярмарки с доступными ценами на продукты.Кроме того, семьям, включенным в "Женскую", "Молодежную" и "Железную" тетради, должны своевременно привезти уголь и сжиженный газ, а детей из малообеспеченных семей обеспечить теплой одеждой. В труднодоступных районах правительство намерено обеспечить доставку угля и сжиженного газа в труднодоступные и отдаленные районы и создать там запас топлива и основных продуктов питания не менее чем на 15-20 дней.В подготовительный период муниципальные службы должны отремонтировать:Читайте также: Строительством социальных объектов займутся инжиниринговые компании
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подготовка к осенне-зимнему периоду доставка газ сжиженное топливо уголь "молодежная" "женская" "железная" тетрадь малообеспеченные семьи продовольственные ярмарки теплая одежда запас продовольствия
подготовка к осенне-зимнему периоду доставка газ сжиженное топливо уголь "молодежная" "женская" "железная" тетрадь малообеспеченные семьи продовольственные ярмарки теплая одежда запас продовольствия
Страна готовится к зиме: правительство создает запасы топлива и продуктов
10:49 26.09.2022 (обновлено: 10:56 26.09.2022)
Семьи из "Женской", "Молодежной" и "Железной" тетрадей обеспечат углем и сжиженным топливом.
ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik
. Правительство Узбекистана приняло Постановление
, определяющее задачи по подготовке отраслей экономики, объектов социальной сферы и многоквартирных домов к предстоящему предстоящий осенне-зимнему периоду.
Во всех регионах страны пройдут традиционные продовольственные ярмарки с доступными ценами на продукты.
Кроме того, семьям, включенным в "Женскую", "Молодежную" и "Железную" тетради, должны своевременно привезти уголь и сжиженный газ, а детей из малообеспеченных семей обеспечить теплой одеждой.
В труднодоступных районах правительство намерено обеспечить доставку угля и сжиженного газа в труднодоступные и отдаленные районы и создать там запас топлива и основных продуктов питания не менее чем на 15-20 дней.
В подготовительный период муниципальные службы должны отремонтировать:
2 967 многоквартирных домов;
299 газораспределительных точек;
1 815,3 км сетей питьевого водоснабжения;
2420 объектов социальной сферы (в том числе 13 школ, 74 больницы и поликлиники, 7 высших учебных заведений, 47 объектов культуры, 11 спортивных объектов).