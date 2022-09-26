https://uz.sputniknews.ru/20220926/tamojennye-slujby-gruzii-i-uzbekistana-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-28544458.html
Таможенные службы Грузии и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве
Таможенные службы Грузии и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве
Таможенники двух стран будут помогать друг другу в подготовке профессиональных кадров и обмениваться информацией, чтобы упростить процедуры таможенного оформления товаров.
2022-09-26T12:47+0500
2022-09-26T12:47+0500
2022-09-26T12:52+0500
общество
узбекистан
грузия
государственный таможенный комитет узбекистана
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ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Таможенные службы Узбекистана и Грузии заключили меморандум о сотрудничестве в подготовке профессиональных кадров. Глава Государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана Акмалхужа Мавлонов подписал документ в ходе рабочего в Грузию, сообщает пресс-служба ГТК.Он также встретился с руководителем Службы доходов Министерства финансов Грузии, в чьем ведомстве находится таможенная служба. Акмалхужа Мавлонов и глава службы доходов Леван Какава подписали протокол о предварительном обмене информацией. Как отмечает пресс-служба, это поможет сократить время и упростить процедуру таможенного оформления товаров и транспорта.Узбекистанская делегация ознакомилась с грузинским опытом по оптимизации работы таможенной службы. Представители Узбекистана посетили зону таможенного оформления "Тбилиси" и зону оформления автотранспортных средств в Рустави.Изученный опыт узбекистанская сторона планирует внедрять в своей работе.Читайте также: Абдулла Арипов прибыл в Кыргызстан
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узбекистан грузия государственный таможенный комитет меморандум о сотрудничестве в области подготовки профессиональных кадров передача данных упростить процедуры оформление автотранспортных средств
узбекистан грузия государственный таможенный комитет меморандум о сотрудничестве в области подготовки профессиональных кадров передача данных упростить процедуры оформление автотранспортных средств
Таможенные службы Грузии и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве
12:47 26.09.2022 (обновлено: 12:52 26.09.2022)
Таможенники двух стран будут помогать друг другу в подготовке профессиональных кадров и обмениваться информацией, чтобы упростить процедуры таможенного оформления товаров.
ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik.
Таможенные службы Узбекистана и Грузии заключили меморандум о сотрудничестве в подготовке профессиональных кадров. Глава Государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана Акмалхужа Мавлонов подписал документ в ходе рабочего в Грузию, сообщает
пресс-служба ГТК.
Он также встретился с руководителем Службы доходов Министерства финансов Грузии, в чьем ведомстве находится таможенная служба. Акмалхужа Мавлонов и глава службы доходов Леван Какава подписали протокол о предварительном обмене информацией. Как отмечает пресс-служба, это поможет сократить время и упростить процедуру таможенного оформления товаров и транспорта.
Узбекистанская делегация ознакомилась с грузинским опытом по оптимизации работы таможенной службы. Представители Узбекистана посетили зону таможенного оформления "Тбилиси" и зону оформления автотранспортных средств в Рустави.
"Процессе организован очень удобно. Например, для выпуска автотранспортного средства в свободное обращение достаточно оформить декларацию из 17 пунктов. Информация о транспортном средстве, вносимая через планшеты полицией во время технического осмотра, также автоматически поступает в органы таможни. Поэтому в процессе таможенного оформления не остаётся необходимости проводить осмотр автотранспорта", — рассказали представители ГТК.
Изученный опыт узбекистанская сторона планирует внедрять в своей работе.