https://uz.sputniknews.ru/20220926/v-muynake-proydet-festival-rybnyx-blyud-28546830.html

В Муйнаке пройдет фестиваль рыбных блюд

В Муйнаке пройдет фестиваль рыбных блюд

Цель гастрофестиваля – продвижение уникального гастрономического и туристического потенциала Каракалпакстана.

2022-09-26T15:33+0500

2022-09-26T15:33+0500

2022-09-26T15:33+0500

культура

фестиваль

республика каракалпакстан

муйнак

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ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. В Муйнаке пройдет гастрономический фестиваль "99 видов блюд из рыб Аральского моря", сообщает пресс-служба Министерства туризма Узбекистана.Цель фестиваля – продвижение уникального гастрономического и туристического потенциала Каракалпакстана, привлечение иностранных и местных туристов.Гастрономический праздник пройдет 20-30 сентября. В дни фестиваля состоятся мастер-классы местных поваров по приготовлению рыбных блюд, гастрономические поединки, выставки местных мастеров, концерты эстрадных и фольклорных исполнителей и Национального ансамбля танца и другие мероприятия.Читайте также: Дружба народов: как в Шымкенте отметили День узбекской культуры – видео

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каракалпакстан муйнакский район гастрономический фестиваль "99 видов блюд из рыб аральского моря" состязание поваров мастер-классы концерты