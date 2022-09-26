https://uz.sputniknews.ru/20220926/v-muynake-proydet-festival-rybnyx-blyud-28546830.html
В Муйнаке пройдет фестиваль рыбных блюд
В Муйнаке пройдет фестиваль рыбных блюд
Цель гастрофестиваля – продвижение уникального гастрономического и туристического потенциала Каракалпакстана.
2022-09-26T15:33+0500
2022-09-26T15:33+0500
2022-09-26T15:33+0500
культура
фестиваль
республика каракалпакстан
муйнак
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ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. В Муйнаке пройдет гастрономический фестиваль "99 видов блюд из рыб Аральского моря", сообщает пресс-служба Министерства туризма Узбекистана.Цель фестиваля – продвижение уникального гастрономического и туристического потенциала Каракалпакстана, привлечение иностранных и местных туристов.Гастрономический праздник пройдет 20-30 сентября. В дни фестиваля состоятся мастер-классы местных поваров по приготовлению рыбных блюд, гастрономические поединки, выставки местных мастеров, концерты эстрадных и фольклорных исполнителей и Национального ансамбля танца и другие мероприятия.Читайте также: Дружба народов: как в Шымкенте отметили День узбекской культуры – видео
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каракалпакстан муйнакский район гастрономический фестиваль "99 видов блюд из рыб аральского моря" состязание поваров мастер-классы концерты
каракалпакстан муйнакский район гастрономический фестиваль "99 видов блюд из рыб аральского моря" состязание поваров мастер-классы концерты
В Муйнаке пройдет фестиваль рыбных блюд
Цель гастрофестиваля – продвижение уникального гастрономического и туристического потенциала Каракалпакстана.
ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik.
В Муйнаке пройдет гастрономический фестиваль "99 видов блюд из рыб Аральского моря", сообщает пресс-служба
Министерства туризма Узбекистана.
Цель фестиваля – продвижение уникального гастрономического и туристического потенциала Каракалпакстана, привлечение иностранных и местных туристов.
Гастрономический праздник пройдет 20-30 сентября. В дни фестиваля состоятся мастер-классы местных поваров по приготовлению рыбных блюд, гастрономические поединки, выставки местных мастеров, концерты эстрадных и фольклорных исполнителей и Национального ансамбля танца и другие мероприятия.