https://uz.sputniknews.ru/20220925/drujba-narodov-kak-v-shymkente-otmetili-den-uzbekskoy-kultury--video--28527736.html
Дружба народов: как в Шымкенте отметили день узбекской культуры – видео
Дружба народов: как в Шымкенте отметили день узбекской культуры – видео
Мероприятие посвящено юбилею дипотношений двух стран.
2022-09-25T19:15+0500
2022-09-25T19:15+0500
2022-09-25T19:15+0500
культура
шымкент
узбекская культура
видеоролик
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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В Казахстанском городе Шымкент прошел день узбекской культуры, передает корреспондент Sputnik.Гости фестиваля смогли попробовать главное национальное блюдо – в этот день приготовили 100 кг узбекского плова.Жители Шымкенте наслаждались не только вкусной едой, но и яркой познавательной программой. На празднике можно было услышать узбекскую музыку и танцы, а также познакомится с традиционными музыкальными инструментами и посмотреть показ национальной одежды.В роли организатора выступило министерство туризма и культурного наследия Узбекистана.Ранее в рамках Ташкентского международного кинофестиваля прошел показ казахстанского фильма "Паралимпиец". Читайте также:В Ташкенте прошла церемония закрытия международного кинофестиваля — видеоУзбекская диаспора примет участие в студенческом фестивале в Москве
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видео дружба народов как в шымкенте отметили день узбекской культуры шымкент казахстан узбекистан узбекская культура праздник отношения новость новости культура
видео дружба народов как в шымкенте отметили день узбекской культуры шымкент казахстан узбекистан узбекская культура праздник отношения новость новости культура
Дружба народов: как в Шымкенте отметили день узбекской культуры – видео
Мероприятие посвящено 30-летию установления дипотношений между Узбекистаном и Казахстаном.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В Казахстанском городе Шымкент прошел день узбекской культуры, передает корреспондент Sputnik.
Гости фестиваля смогли попробовать главное национальное блюдо – в этот день приготовили 100 кг узбекского плова.
Жители Шымкенте наслаждались не только вкусной едой, но и яркой познавательной программой. На празднике можно было услышать узбекскую музыку и танцы, а также познакомится с традиционными музыкальными инструментами и посмотреть показ национальной одежды.
В роли организатора выступило министерство туризма и культурного наследия Узбекистана.
Ранее в рамках Ташкентского международного кинофестиваля прошел
показ казахстанского фильма "Паралимпиец".