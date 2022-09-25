https://uz.sputniknews.ru/20220925/drujba-narodov-kak-v-shymkente-otmetili-den-uzbekskoy-kultury--video--28527736.html

Дружба народов: как в Шымкенте отметили день узбекской культуры – видео

Дружба народов: как в Шымкенте отметили день узбекской культуры – видео

Мероприятие посвящено юбилею дипотношений двух стран.

2022-09-25T19:15+0500

2022-09-25T19:15+0500

2022-09-25T19:15+0500

культура

шымкент

узбекская культура

видеоролик

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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В Казахстанском городе Шымкент прошел день узбекской культуры, передает корреспондент Sputnik.Гости фестиваля смогли попробовать главное национальное блюдо – в этот день приготовили 100 кг узбекского плова.Жители Шымкенте наслаждались не только вкусной едой, но и яркой познавательной программой. На празднике можно было услышать узбекскую музыку и танцы, а также познакомится с традиционными музыкальными инструментами и посмотреть показ национальной одежды.В роли организатора выступило министерство туризма и культурного наследия Узбекистана.Ранее в рамках Ташкентского международного кинофестиваля прошел показ казахстанского фильма "Паралимпиец". Читайте также:В Ташкенте прошла церемония закрытия международного кинофестиваля — видеоУзбекская диаспора примет участие в студенческом фестивале в Москве

шымкент

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2022

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Анна Желиховская

видео дружба народов как в шымкенте отметили день узбекской культуры шымкент казахстан узбекистан узбекская культура праздник отношения новость новости культура