https://uz.sputniknews.ru/20220926/v-udmurtii-obyavili-traur-po-pogibshim-iz-za-strelby-v-shkole-28546153.html
В Удмуртии объявили траур по погибшим из-за стрельбы в школе
В Удмуртии объявили траур по погибшим из-за стрельбы в школе
В результате стрельбы в школе погибло девять человек, нападающий покончил с собой.
2022-09-26T14:12+0500
2022-09-26T14:12+0500
2022-09-26T14:26+0500
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стрельба
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ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил траур по погибшим в ижевской школе №88, где произошла стрельба, сообщает РИА Новости.По предварительным данным Следственного комитета России, в школу ворвался неизвестный в футболке с нацистской символикой. В результате стрельбы погибли пятеро учеников, два охранника и два преподавателя. Нападавший покончил с собой, его мотивы пока неизвестны.Власти республики оказывают психологическую поддержку родственникам и близким погибших. Следственный комитет проводит расследование произошедшего.Читайте также: МИД Узбекистана осудил теракт, унесший жизни российских дипломатов
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россия, школа, стрельба
В Удмуртии объявили траур по погибшим из-за стрельбы в школе
14:12 26.09.2022 (обновлено: 14:26 26.09.2022)
В результате стрельбы в школе погибло девять человек, нападающий покончил с собой.
ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил траур по погибшим в ижевской школе №88, где произошла стрельба, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным Следственного комитета России, в школу ворвался неизвестный в футболке с нацистской символикой. В результате стрельбы погибли пятеро учеников, два охранника и два преподавателя. Нападавший покончил с собой, его мотивы пока неизвестны.
"С сегодняшнего дня и до 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим в школе №88", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.
Власти республики оказывают психологическую поддержку родственникам и близким погибших. Следственный комитет проводит расследование произошедшего.