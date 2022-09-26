https://uz.sputniknews.ru/20220926/v-udmurtii-obyavili-traur-po-pogibshim-iz-za-strelby-v-shkole-28546153.html

В Удмуртии объявили траур по погибшим из-за стрельбы в школе

В Удмуртии объявили траур по погибшим из-за стрельбы в школе

В результате стрельбы в школе погибло девять человек, нападающий покончил с собой.

2022-09-26T14:12+0500

2022-09-26T14:12+0500

2022-09-26T14:26+0500

происшествия

россия

школа

стрельба

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ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил траур по погибшим в ижевской школе №88, где произошла стрельба, сообщает РИА Новости.По предварительным данным Следственного комитета России, в школу ворвался неизвестный в футболке с нацистской символикой. В результате стрельбы погибли пятеро учеников, два охранника и два преподавателя. Нападавший покончил с собой, его мотивы пока неизвестны.Власти республики оказывают психологическую поддержку родственникам и близким погибших. Следственный комитет проводит расследование произошедшего.Читайте также: МИД Узбекистана осудил теракт, унесший жизни российских дипломатов

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