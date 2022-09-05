https://uz.sputniknews.ru/20220905/mid-uzbekistana-osudil-terakt-unesshiy-jizni-rossiyskix-diplomatov-27801329.html

МИД Узбекистана осудил теракт, унесший жизни российских дипломатов

МИД Узбекистана осудил теракт, унесший жизни российских дипломатов

Внешнеполитическое ведомство республики призвало предпринять все необходимые меры для обнаружения организаторов и исполнителей взрыва.

2022-09-05T17:40+0500

2022-09-05T17:40+0500

2022-09-05T17:40+0500

происшествия

мид узбекистана

теракт

кабул

россия

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ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана осудило теракт, произошедший возле здания Посольства Российской Федерации в Кабуле. Официальное заявление опубликовала пресс-служба МИД республики.Внешнеполитическое ведомство Узбекистана также выразило соболезнования семьям и близким погибших и призвало предпринять все необходимые меры для обнаружения организаторов и исполнителей теракта.Напомним, взрыв прогремел 5 сентября возле консульского отдела российского посольства в Кабуле. По данным МИД России, в результате теракта погибли два российских дипломата. Как сообщили РИА Новости в больнице Estiqlal, расположенной рядом с дипломатическим представительством, взрыв унес жизни как минимум десяти человек, есть раненные.В данное время российская дипмиссия находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва.Читайте также: Минимум десять человек погибли при взрыве у посольства России в Кабуле

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узбекистан мид министерство иностранных дел теракт взрыв кабул посольство российской федерации россии в кабуле афганистан консульский отдел погибли два российских дипломата не менее десяти человек госпиталь estiqlal раненные расследование решительно осуждаем призывает принять меры для обнаружения организаторов исполнителей соболезнование