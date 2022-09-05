https://uz.sputniknews.ru/20220905/mid-uzbekistana-osudil-terakt-unesshiy-jizni-rossiyskix-diplomatov-27801329.html
МИД Узбекистана осудил теракт, унесший жизни российских дипломатов
МИД Узбекистана осудил теракт, унесший жизни российских дипломатов
Внешнеполитическое ведомство республики призвало предпринять все необходимые меры для обнаружения организаторов и исполнителей взрыва.
2022-09-05T17:40+0500
2022-09-05T17:40+0500
2022-09-05T17:40+0500
происшествия
мид узбекистана
теракт
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россия
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ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана осудило теракт, произошедший возле здания Посольства Российской Федерации в Кабуле. Официальное заявление опубликовала пресс-служба МИД республики.Внешнеполитическое ведомство Узбекистана также выразило соболезнования семьям и близким погибших и призвало предпринять все необходимые меры для обнаружения организаторов и исполнителей теракта.Напомним, взрыв прогремел 5 сентября возле консульского отдела российского посольства в Кабуле. По данным МИД России, в результате теракта погибли два российских дипломата. Как сообщили РИА Новости в больнице Estiqlal, расположенной рядом с дипломатическим представительством, взрыв унес жизни как минимум десяти человек, есть раненные.В данное время российская дипмиссия находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва.Читайте также: Минимум десять человек погибли при взрыве у посольства России в Кабуле
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узбекистан мид министерство иностранных дел теракт взрыв кабул посольство российской федерации россии в кабуле афганистан консульский отдел погибли два российских дипломата не менее десяти человек госпиталь estiqlal раненные расследование решительно осуждаем призывает принять меры для обнаружения организаторов исполнителей соболезнование
узбекистан мид министерство иностранных дел теракт взрыв кабул посольство российской федерации россии в кабуле афганистан консульский отдел погибли два российских дипломата не менее десяти человек госпиталь estiqlal раненные расследование решительно осуждаем призывает принять меры для обнаружения организаторов исполнителей соболезнование
МИД Узбекистана осудил теракт, унесший жизни российских дипломатов
Внешнеполитическое ведомство республики призвало предпринять все необходимые меры для обнаружения организаторов и исполнителей взрыва.
ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik.
Министерство иностранных дел Узбекистана осудило теракт, произошедший возле здания Посольства Российской Федерации в Кабуле. Официальное заявление опубликовала пресс-служба МИД
республики.
"Решительно осуждаем террористический акт, совершенный 5 сентября 2022 года в непосредственной близости от консульского отдела Российской Федерации в Кабуле, в результате которого погибли сотрудники дипмиссии и граждане Афганистана", - говорится в сообщении.
Внешнеполитическое ведомство Узбекистана также выразило соболезнования семьям и близким погибших и призвало предпринять все необходимые меры для обнаружения организаторов и исполнителей теракта.
Напомним, взрыв прогремел 5 сентября возле консульского отдела российского посольства в Кабуле. По данным МИД России
, в результате теракта погибли два российских дипломата. Как сообщили РИА Новости
в больнице Estiqlal, расположенной рядом с дипломатическим представительством, взрыв унес жизни как минимум десяти человек, есть раненные.
В данное время российская дипмиссия находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва.