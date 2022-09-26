https://uz.sputniknews.ru/20220926/video-uzbekistan-stanovitsya-odnim-iz-tsentrov-prinyatiya-mirovyx-resheniy--politolog-28559260.html
Видео: Узбекистан становится одним из центров принятия мировых решений – политолог
Видео: Узбекистан становится одним из центров принятия мировых решений – политолог
Республика открывает новое направление международной повестки. На прошедшей Генеральной ассамблее ООН глава МИД Узбекистана Владимир Норов поднял тему молодежи и будущего поколения.
2022-09-26T21:18+0500
2022-09-26T21:18+0500
2022-09-26T21:18+0500
видео
узбекистан
владимир норов
генеральная ассамблея оон
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Глава МИД Узбекистана Владимир Норов выступил на Общих дебатах 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Итоги заседания корреспондент Sputnik обсудила с директором Института современного государственного развития Дмитрием Солонниковым.Республика активно продвигает свою международную позицию, заявляет политолог. При этом Ташкент привлекает внимание не только к традиционным вопросам экономической безопасности, обеспечения мира в регионе и к решению водных проблем. Руководство страны говорит о молодежи.Позиция Узбекистана явно выходит за рамки регионального развития, добавляет эксперт. Страна активно включается в формирование глобальной международной повестки и усиление экономических и дружественных связей в рамках ООН.Более подробно о том, как предложенные инициативы повлияют на имидж Ташкента на международной арене, смотрите в видеоинтервью с экспертом на канале Sputnik.
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видео узбекистан глава мид министр иностранных дел владимир норов инициатива молодежь выступление на общих дебатах 77-я сессия генеральной ассамблеи оон мнение политолога директор института современного государственного развития дмитрий солонников
видео узбекистан глава мид министр иностранных дел владимир норов инициатива молодежь выступление на общих дебатах 77-я сессия генеральной ассамблеи оон мнение политолога директор института современного государственного развития дмитрий солонников
Видео: Узбекистан становится одним из центров принятия мировых решений – политолог
Республика открывает новое направление международной повестки. На прошедшей Генеральной ассамблее ООН глава МИД Узбекистана Владимир Норов поднял тему молодежи и будущего поколения.
Глава МИД Узбекистана Владимир Норов выступил на Общих дебатах 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Итоги заседания корреспондент Sputnik
обсудила с директором Института современного государственного развития Дмитрием Солонниковым.
Республика активно продвигает свою международную позицию, заявляет политолог. При этом Ташкент привлекает внимание не только к традиционным вопросам экономической безопасности, обеспечения мира в регионе и к решению водных проблем. Руководство страны говорит о молодежи.
"Попытка Узбекистана ввести в обсуждение будущего мироустройства тему детей и молодежи -заметный и хороший сигнал, который другие страны могут принять и развивать. Вопросы будущего поколения, которое будет жить в формирующемся мире, важны и интересны всем", - говорит Солонников.
Позиция Узбекистана явно выходит за рамки регионального развития, добавляет эксперт. Страна активно включается в формирование глобальной международной повестки и усиление экономических и дружественных связей в рамках ООН.
Более подробно о том, как предложенные инициативы повлияют на имидж Ташкента на международной арене, смотрите в видеоинтервью с экспертом на канале Sputnik
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