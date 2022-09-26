https://uz.sputniknews.ru/20220926/video-uzbekistan-stanovitsya-odnim-iz-tsentrov-prinyatiya-mirovyx-resheniy--politolog-28559260.html

Видео: Узбекистан становится одним из центров принятия мировых решений – политолог

Видео: Узбекистан становится одним из центров принятия мировых решений – политолог

Республика открывает новое направление международной повестки. На прошедшей Генеральной ассамблее ООН глава МИД Узбекистана Владимир Норов поднял тему молодежи и будущего поколения.

2022-09-26T21:18+0500

2022-09-26T21:18+0500

2022-09-26T21:18+0500

видео

узбекистан

владимир норов

генеральная ассамблея оон

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Глава МИД Узбекистана Владимир Норов выступил на Общих дебатах 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Итоги заседания корреспондент Sputnik обсудила с директором Института современного государственного развития Дмитрием Солонниковым.Республика активно продвигает свою международную позицию, заявляет политолог. При этом Ташкент привлекает внимание не только к традиционным вопросам экономической безопасности, обеспечения мира в регионе и к решению водных проблем. Руководство страны говорит о молодежи.Позиция Узбекистана явно выходит за рамки регионального развития, добавляет эксперт. Страна активно включается в формирование глобальной международной повестки и усиление экономических и дружественных связей в рамках ООН.Более подробно о том, как предложенные инициативы повлияют на имидж Ташкента на международной арене, смотрите в видеоинтервью с экспертом на канале Sputnik.

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2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

видео узбекистан глава мид министр иностранных дел владимир норов инициатива молодежь выступление на общих дебатах 77-я сессия генеральной ассамблеи оон мнение политолога директор института современного государственного развития дмитрий солонников