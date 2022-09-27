https://uz.sputniknews.ru/20220927/dlya-uzbekskoy-jeleznoy-dorogi-otremontiruyut-20-platskartnyx-vagonov-28566963.html

Для узбекской железной дороги отремонтируют 20 плацкартных вагонов

Для узбекской железной дороги отремонтируют 20 плацкартных вагонов

Руководство "Узбекистон темир йуллари" поручило увеличить виды услуг, оказываемых в поездах.

2022-09-27T11:21+0500

2022-09-27T11:21+0500

2022-09-27T11:21+0500

общество

узбекистон темир йуллари

поезд

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ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Рабочая группа "Узбекистон темир йуллари" посетила Ташкентский вагоностроительный и ремонтный завод.Возглавил рабочую группу и.о. председателя правления компании Хуснутдин Хасилов, сообщает пресс-служба перевозчика.Гости встретились со специалистами предприятия, осмотрели продукцию предприятия, а также вагоны, привезенные сюда для ремонта. Специалисты завода заверили, что все 20 вагонов, привезенных для ремонта, будут вновь введены в эксплуатацию в кратчайшие сроки.На предприятии также состоялось совещание, на котором руководство "Темир йуллари" поручило ответственным специалистам провести ремонтные работы в сжатые сроки и качественно, изучить пожелания пассажиров, организовать маркетинговую группу и увеличить список услуг, оказываемых на железной дороге.В поездах также должны появиться вагоны-рестораны, где пассажирам будут подавать различные блюда в соответствии с правилами санитарной гигиены, а цены в уже действующих вагонах-ресторанах пересмотрят.Читайте также: В Ферганскую долину пустят дополнительный поезд

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узбекистан темир йуллари ташкентский вагоностроительный ремонтный завод посетил исполняющий обязанности председателя правления хуснутдин хасилов ремонт вагонов услуги для пассажиров вагоны-рестораны