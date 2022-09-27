https://uz.sputniknews.ru/20220927/na-donbasse-proxodit-posledniy-den-referenduma---video-28568720.html

На Донбассе проходит последний день референдума - видео

На Донбассе проходит последний день референдума - видео

На участках в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях активно голосуют.

2022-09-27T11:58+0500

2022-09-27T11:58+0500

2022-09-27T11:58+0500

специальная военная операция россии в донбассе

референдум

голосование

избирательные участки

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ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. На освобожденных территориях идет последний, пятый день референдума о вхождении в состав России. Участки для голосования открылись во вторник в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, передает корреспондент РИА Новости.Первые четыре дня в целях безопасности жители голосовали на придомовых территориях. В последний день референдума голосование проходит на избирательных участках.При этом, несмотря на продолжающиеся обстрелы и угрозы со стороны Киева, голосование проходит в штатном режиме, сообщают наблюдатели.По последним данным избиркомов, за четыре дня явка в ДНР составила 86,89%, в ЛНР – 83,61%, в Запорожской области – 66,43%, в Херсонской – 63,58%. Референдум на всех территориях можно считать состоявшимся.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Читайте также: Международный наблюдатель: мы фиксируем давление со стороны Киева — видео

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