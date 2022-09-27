https://uz.sputniknews.ru/20220927/na-donbasse-proxodit-posledniy-den-referenduma---video-28568720.html
На Донбассе проходит последний день референдума - видео
На Донбассе проходит последний день референдума - видео
На участках в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях активно голосуют.
2022-09-27T11:58+0500
2022-09-27T11:58+0500
2022-09-27T11:58+0500
специальная военная операция россии в донбассе
референдум
голосование
избирательные участки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/1b/28567132_0:0:2788:1569_1920x0_80_0_0_74da5a4337fbba76c8510841a2e14a03.jpg
ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. На освобожденных территориях идет последний, пятый день референдума о вхождении в состав России. Участки для голосования открылись во вторник в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, передает корреспондент РИА Новости.Первые четыре дня в целях безопасности жители голосовали на придомовых территориях. В последний день референдума голосование проходит на избирательных участках.При этом, несмотря на продолжающиеся обстрелы и угрозы со стороны Киева, голосование проходит в штатном режиме, сообщают наблюдатели.По последним данным избиркомов, за четыре дня явка в ДНР составила 86,89%, в ЛНР – 83,61%, в Запорожской области – 66,43%, в Херсонской – 63,58%. Референдум на всех территориях можно считать состоявшимся.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Читайте также: Международный наблюдатель: мы фиксируем давление со стороны Киева — видео
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/1b/28567132_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_7424c5c46dfafe5a6bf2599efa4d8839.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
днр лнр херсонская запорожская область голосование избирательные участки референдум о вхождении в состав россии наблюдатели
днр лнр херсонская запорожская область голосование избирательные участки референдум о вхождении в состав россии наблюдатели
На Донбассе проходит последний день референдума - видео
На участках в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях активно голосуют.
ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik.
На освобожденных территориях идет последний, пятый день референдума о вхождении в состав России. Участки для голосования открылись во вторник в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, передает корреспондент РИА Новости
.
Первые четыре дня в целях безопасности жители голосовали на придомовых территориях. В последний день референдума голосование проходит на избирательных участках.
При этом, несмотря на продолжающиеся обстрелы и угрозы со стороны Киева, голосование проходит в штатном режиме, сообщают наблюдатели.
По последним данным избиркомов, за четыре дня явка в ДНР составила 86,89%, в ЛНР – 83,61%, в Запорожской области – 66,43%, в Херсонской – 63,58%. Референдум на всех территориях можно считать состоявшимся.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.