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https://uz.sputniknews.ru/20220927/obyavleny-pobediteli-konkursa-imeni-andreya-stenina-2022-goda---foto-28575058.html
Объявлены победители конкурса имени Андрея Стенина 2022 года - фото
Объявлены победители конкурса имени Андрея Стенина 2022 года - фото
"Победители конкурса мыслят небанально и умеют видеть поверх сиюминутных событийных границ", - считают организаторы.
2022-09-27T13:59+0500
2022-09-27T13:59+0500
общество
конкурс имени стенина
конкурс фотографий
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ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Экспертное жюри фотоконкурса памяти военкора медиагруппы "Россия Сегодня" Андрея Стенина объявило победителей 2022 года.В 2022 году призы получат победители в каждой из номинаций, а также обладатели "Особых отметок жюри". Главную награду, Гран-при, экспертное жюри решило в этом году не вручать.По словам куратора конкурса Оксаны Олейник, фотография, обладая универсальным языком, стала в современном мире устойчивой формой коммуникации.В номинации "Главные новости" первого места удостоились эмоциональный репортажный снимок "Стена щитов" фотографа из Гватемалы Эстебана Бибы о столкновении сил правопорядка страны с караваном мигрантов из Гондураса в гватемальской деревне Вадо-Хондо в январе 2021 года, и фотоистория индийского журналиста Чандана Ханны "Потрясение" об обрушившемся на американский штат Кентукки в декабре 2021 года торнадо, лишившем тысячи семей рождественских праздников.В спортивной номинации лучшей одиночной работой стал стоп-кадр "Человек, который изменил все": россиянин Эдгар Брещанов запечатлел сальто Патсона Даки, героя матча группового этапа Лиги Европы между "Спартаком" и "Лестером" сезона 2021/2022. Среди серий номинации победила фотоистория "Костоломы" также россиянина Евгения Коноплева о старинной бурятской народной забаве "hэер шаалган", которой в 2020 году был присвоен статус национального вида спорта.Завораживающая по красоте этника о сборщицах перца чили фотожурналиста Абдула Момина из Бангладеш стала лучшей среди одиночных фото в номинации "Моя планета". В сериях этой номинации победила документальная хроника "Альпакерос" итальянца Алессандро Чинкве о жизни перуанских общин, населяющих Андское плато.В номинации "Портрет. Герой нашего времени" первые места отданы фотожурналистам из Бангладеш и Ирана. В одиночной категории победителем стала фотография репортера из Бангладеш Мухаммада Амдада Хоссейна "Огни и надежда" о зажжении лампад в храме Локната Брахмачари в Дакке, символизирующем начало праздника Картик Брати.Среди историй этой номинации лучшей стала серия женских портретов "Тайные мечты" иранской фотожурналистки Шагхае Шаянкхи о жительницах острова Джезирейе-Шиф на юге Ирана в Персидском заливе.Полный список призовых мест лауреатов 2022 года опубликован на русской и английской версиях сайта.Следуя уже устоявшейся традиции, в рамках конкурса были учреждены специальные призы для его участников. В 2022 году призами отмечены работы во всех четырех номинациях – "Главные новости", "Моя планета", "Спорт" и "Портрет. Герой нашего времени". Специальные призы вручили многолетние партнеры конкурса - Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ и Международный комитет Красного Креста (МККК).Одиночная фотография "Часовня превращается в ковидную палату" Данте Диосина мл. из Филиппин и фотосерия "Спортивные успехи вместо ужасов войны" сирийца Муниба Тайма отмечены специальным призом Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" в номинациях "Главные новости" и "Спорт" соответственно.Специальными призами Аль-Маядин ТВ отмечены: в номинации "Моя планета" - одиночное фото "Плаванье во льдах", снятое индийским фотожурналистом Раджендрой Моханом Панди в местечке Сринагар индийского штата Джамму и Кашмир в период зимних холодов. В номинации "Портрет. Герой нашего времени" специальный приз получило одиночное фото россиянина Виталия Невара "Неизвестный солдат".О конкурсе: Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" , телеканал "Москва 24".Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT , информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily , интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии (Италия).Читайте также: Первые итоги конкурса Стенина-2022: более 130 стран-участниц за 8 лет
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конкурс фотографий памяти андрея стенина победители номинации серии одиночный снимок главные новости спорт портрет герой нашего времени сша бангладеш россия перу иран
конкурс фотографий памяти андрея стенина победители номинации серии одиночный снимок главные новости спорт портрет герой нашего времени сша бангладеш россия перу иран

Объявлены победители конкурса имени Андрея Стенина 2022 года - фото

13:59 27.09.2022
© Алессандро Чинкве, Stenincontest"Альпакерос", автор Алессандро Чинкве (Перу). Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Моя планета"
Альпакерос, автор Алессандро Чинкве (Перу). Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации Моя планета - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2022
© Алессандро Чинкве, Stenincontest
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"Победители конкурса мыслят небанально и умеют видеть поверх сиюминутных событийных границ", - считают организаторы.
ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Экспертное жюри фотоконкурса памяти военкора медиагруппы "Россия Сегодня" Андрея Стенина объявило победителей 2022 года.
В 2022 году призы получат победители в каждой из номинаций, а также обладатели "Особых отметок жюри". Главную награду, Гран-при, экспертное жюри решило в этом году не вручать.
По словам куратора конкурса Оксаны Олейник, фотография, обладая универсальным языком, стала в современном мире устойчивой формой коммуникации.
"Какими бы трудными ни были времена, молодые фотожурналисты владеют этим универсальным языком мастерски", - подчеркнула она. - "Рассказывая истории средствами фотографии, победители нашего конкурса мыслят небанально и умеют видеть поверх сиюминутных событийных границ".
© Эстебан Биба, Stenincontest"Стена щитов", автор Эстебан Биба (Гватемала). Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Главные новости"
Стена щитов, автор Эстебан Биба (Гватемала). Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации Главные новости - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2022
"Стена щитов", автор Эстебан Биба (Гватемала). Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Главные новости"
© Эстебан Биба, Stenincontest
В номинации "Главные новости" первого места удостоились эмоциональный репортажный снимок "Стена щитов" фотографа из Гватемалы Эстебана Бибы о столкновении сил правопорядка страны с караваном мигрантов из Гондураса в гватемальской деревне Вадо-Хондо в январе 2021 года, и фотоистория индийского журналиста Чандана Ханны "Потрясение" об обрушившемся на американский штат Кентукки в декабре 2021 года торнадо, лишившем тысячи семей рождественских праздников.
© Чандан Ханна, Stenincontest"Потрясение", автор Чандан Ханна. Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Главные новости"
Потрясение, автор Чандан Ханна. Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации Главные новости - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2022
"Потрясение", автор Чандан Ханна. Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Главные новости"
© Чандан Ханна, Stenincontest
В спортивной номинации лучшей одиночной работой стал стоп-кадр "Человек, который изменил все": россиянин Эдгар Брещанов запечатлел сальто Патсона Даки, героя матча группового этапа Лиги Европы между "Спартаком" и "Лестером" сезона 2021/2022.
© Эдгар Брещанов, StenincontestЧеловек, который изменил все", автор Эдгар Брещанов. Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Спорт"
Человек, который изменил все, автор Эдгар Брещанов. Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации Спорт - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2022
Человек, который изменил все", автор Эдгар Брещанов. Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Спорт"
© Эдгар Брещанов, Stenincontest
Среди серий номинации победила фотоистория "Костоломы" также россиянина Евгения Коноплева о старинной бурятской народной забаве "hэер шаалган", которой в 2020 году был присвоен статус национального вида спорта.
© Евгений Коноплёв, Stenincontest"Костоломы", автор Евгений Коноплёв. Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Спорт"
Костоломы, автор Евгений Коноплёв. Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации Спорт - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2022
"Костоломы", автор Евгений Коноплёв. Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Спорт"
© Евгений Коноплёв, Stenincontest
Завораживающая по красоте этника о сборщицах перца чили фотожурналиста Абдула Момина из Бангладеш стала лучшей среди одиночных фото в номинации "Моя планета".
"Сборщицы перца", автор Абдул Момин. Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Моя планета"
Сборщицы перца, автор Абдул Момин. Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации Моя планета - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2022
"Сборщицы перца", автор Абдул Момин. Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Моя планета"
В сериях этой номинации победила документальная хроника "Альпакерос" итальянца Алессандро Чинкве о жизни перуанских общин, населяющих Андское плато.
© Алессандро Чинкве, Stenincontest"Альпакерос", автор Алессандро Чинкве (Перу). Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Моя планета"
Альпакерос, автор Алессандро Чинкве (Перу). Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации Моя планета - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2022
"Альпакерос", автор Алессандро Чинкве (Перу). Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Моя планета"
© Алессандро Чинкве, Stenincontest
В номинации "Портрет. Герой нашего времени" первые места отданы фотожурналистам из Бангладеш и Ирана. В одиночной категории победителем стала фотография репортера из Бангладеш Мухаммада Амдада Хоссейна "Огни и надежда" о зажжении лампад в храме Локната Брахмачари в Дакке, символизирующем начало праздника Картик Брати.
© Мухаммад Амад Хоссейн, Stenincontest"Огни и надежда", автор Мухаммад Амад Хоссейн (Бангладеш). Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Портрет. Герой нашего времени"
Огни и надежда, автор Мухаммад Амад Хоссейн (Бангладеш). Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации Портрет. Герой нашего времени - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2022
"Огни и надежда", автор Мухаммад Амад Хоссейн (Бангладеш). Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Портрет. Герой нашего времени"
© Мухаммад Амад Хоссейн, Stenincontest
Среди историй этой номинации лучшей стала серия женских портретов "Тайные мечты" иранской фотожурналистки Шагхае Шаянкхи о жительницах острова Джезирейе-Шиф на юге Ирана в Персидском заливе.
© Шагхае Шаянкха, Stenincontest"Тайные мечты", автор Шагхае Шаянкха (Иран). Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Портрет. Герой нашего времени".
Тайные мечты, автор Шагхае Шаянкха (Иран). Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации Портрет. Герой нашего времени. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2022
"Тайные мечты", автор Шагхае Шаянкха (Иран). Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Портрет. Герой нашего времени".
© Шагхае Шаянкха, Stenincontest
Полный список призовых мест лауреатов 2022 года опубликован на русской и английской версиях сайта.
Следуя уже устоявшейся традиции, в рамках конкурса были учреждены специальные призы для его участников. В 2022 году призами отмечены работы во всех четырех номинациях – "Главные новости", "Моя планета", "Спорт" и "Портрет. Герой нашего времени". Специальные призы вручили многолетние партнеры конкурса - Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ и Международный комитет Красного Креста (МККК).
Одиночная фотография "Часовня превращается в ковидную палату" Данте Диосина мл. из Филиппин и фотосерия "Спортивные успехи вместо ужасов войны" сирийца Муниба Тайма отмечены специальным призом Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" в номинациях "Главные новости" и "Спорт" соответственно.
Специальными призами Аль-Маядин ТВ отмечены: в номинации "Моя планета" - одиночное фото "Плаванье во льдах", снятое индийским фотожурналистом Раджендрой Моханом Панди в местечке Сринагар индийского штата Джамму и Кашмир в период зимних холодов. В номинации "Портрет. Герой нашего времени" специальный приз получило одиночное фото россиянина Виталия Невара "Неизвестный солдат".
О конкурсе: Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" , телеканал "Москва 24".
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT , информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily , интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии (Италия).
Читайте также: Первые итоги конкурса Стенина-2022: более 130 стран-участниц за 8 лет
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