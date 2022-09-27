Объявлены победители конкурса имени Андрея Стенина 2022 года - фото
© Алессандро Чинкве, Stenincontest"Альпакерос", автор Алессандро Чинкве (Перу). Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Моя планета"
© Алессандро Чинкве, Stenincontest
"Победители конкурса мыслят небанально и умеют видеть поверх сиюминутных событийных границ", - считают организаторы.
ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Экспертное жюри фотоконкурса памяти военкора медиагруппы "Россия Сегодня" Андрея Стенина объявило победителей 2022 года.
В 2022 году призы получат победители в каждой из номинаций, а также обладатели "Особых отметок жюри". Главную награду, Гран-при, экспертное жюри решило в этом году не вручать.
По словам куратора конкурса Оксаны Олейник, фотография, обладая универсальным языком, стала в современном мире устойчивой формой коммуникации.
"Какими бы трудными ни были времена, молодые фотожурналисты владеют этим универсальным языком мастерски", - подчеркнула она. - "Рассказывая истории средствами фотографии, победители нашего конкурса мыслят небанально и умеют видеть поверх сиюминутных событийных границ".
© Эстебан Биба, Stenincontest"Стена щитов", автор Эстебан Биба (Гватемала). Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Главные новости"
"Стена щитов", автор Эстебан Биба (Гватемала). Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Главные новости"
© Эстебан Биба, Stenincontest
В номинации "Главные новости" первого места удостоились эмоциональный репортажный снимок "Стена щитов" фотографа из Гватемалы Эстебана Бибы о столкновении сил правопорядка страны с караваном мигрантов из Гондураса в гватемальской деревне Вадо-Хондо в январе 2021 года, и фотоистория индийского журналиста Чандана Ханны "Потрясение" об обрушившемся на американский штат Кентукки в декабре 2021 года торнадо, лишившем тысячи семей рождественских праздников.
© Чандан Ханна, Stenincontest"Потрясение", автор Чандан Ханна. Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Главные новости"
"Потрясение", автор Чандан Ханна. Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Главные новости"
© Чандан Ханна, Stenincontest
В спортивной номинации лучшей одиночной работой стал стоп-кадр "Человек, который изменил все": россиянин Эдгар Брещанов запечатлел сальто Патсона Даки, героя матча группового этапа Лиги Европы между "Спартаком" и "Лестером" сезона 2021/2022.
© Эдгар Брещанов, StenincontestЧеловек, который изменил все", автор Эдгар Брещанов. Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Спорт"
Человек, который изменил все", автор Эдгар Брещанов. Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Спорт"
© Эдгар Брещанов, Stenincontest
Среди серий номинации победила фотоистория "Костоломы" также россиянина Евгения Коноплева о старинной бурятской народной забаве "hэер шаалган", которой в 2020 году был присвоен статус национального вида спорта.
© Евгений Коноплёв, Stenincontest"Костоломы", автор Евгений Коноплёв. Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Спорт"
"Костоломы", автор Евгений Коноплёв. Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Спорт"
© Евгений Коноплёв, Stenincontest
Завораживающая по красоте этника о сборщицах перца чили фотожурналиста Абдула Момина из Бангладеш стала лучшей среди одиночных фото в номинации "Моя планета".
"Сборщицы перца", автор Абдул Момин. Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Моя планета"
"Сборщицы перца", автор Абдул Момин. Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Моя планета"
В сериях этой номинации победила документальная хроника "Альпакерос" итальянца Алессандро Чинкве о жизни перуанских общин, населяющих Андское плато.
© Алессандро Чинкве, Stenincontest"Альпакерос", автор Алессандро Чинкве (Перу). Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Моя планета"
"Альпакерос", автор Алессандро Чинкве (Перу). Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Моя планета"
© Алессандро Чинкве, Stenincontest
В номинации "Портрет. Герой нашего времени" первые места отданы фотожурналистам из Бангладеш и Ирана. В одиночной категории победителем стала фотография репортера из Бангладеш Мухаммада Амдада Хоссейна "Огни и надежда" о зажжении лампад в храме Локната Брахмачари в Дакке, символизирующем начало праздника Картик Брати.
© Мухаммад Амад Хоссейн, Stenincontest"Огни и надежда", автор Мухаммад Амад Хоссейн (Бангладеш). Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Портрет. Герой нашего времени"
"Огни и надежда", автор Мухаммад Амад Хоссейн (Бангладеш). Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Портрет. Герой нашего времени"
© Мухаммад Амад Хоссейн, Stenincontest
Среди историй этой номинации лучшей стала серия женских портретов "Тайные мечты" иранской фотожурналистки Шагхае Шаянкхи о жительницах острова Джезирейе-Шиф на юге Ирана в Персидском заливе.
© Шагхае Шаянкха, Stenincontest"Тайные мечты", автор Шагхае Шаянкха (Иран). Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Портрет. Герой нашего времени".
"Тайные мечты", автор Шагхае Шаянкха (Иран). Победитель конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Портрет. Герой нашего времени".
© Шагхае Шаянкха, Stenincontest
Полный список призовых мест лауреатов 2022 года опубликован на русской и английской версиях сайта.
Следуя уже устоявшейся традиции, в рамках конкурса были учреждены специальные призы для его участников. В 2022 году призами отмечены работы во всех четырех номинациях – "Главные новости", "Моя планета", "Спорт" и "Портрет. Герой нашего времени". Специальные призы вручили многолетние партнеры конкурса - Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ и Международный комитет Красного Креста (МККК).
Одиночная фотография "Часовня превращается в ковидную палату" Данте Диосина мл. из Филиппин и фотосерия "Спортивные успехи вместо ужасов войны" сирийца Муниба Тайма отмечены специальным призом Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" в номинациях "Главные новости" и "Спорт" соответственно.
Специальными призами Аль-Маядин ТВ отмечены: в номинации "Моя планета" - одиночное фото "Плаванье во льдах", снятое индийским фотожурналистом Раджендрой Моханом Панди в местечке Сринагар индийского штата Джамму и Кашмир в период зимних холодов. В номинации "Портрет. Герой нашего времени" специальный приз получило одиночное фото россиянина Виталия Невара "Неизвестный солдат".
О конкурсе: Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" , телеканал "Москва 24".
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT , информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily , интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии (Италия).