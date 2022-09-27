https://uz.sputniknews.ru/20220927/opublikovan-ejegodnyy-reyting-vuzov-uzbekistana-28566015.html

Опубликован ежегодный рейтинг вузов Узбекистана

Опубликован ежегодный рейтинг вузов Узбекистана

При составлении рейтинга учитывали уровень знаний студентами предметов по специальности, количество научных статей профессорско-преподавательского коллектива и мнение работодателей выпускников.

2022-09-27T10:39+0500

2022-09-27T10:39+0500

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общество

вузы

рейтинг

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ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. В Узбекистане образования опубликовали очередной рейтинг высших образовательных учреждений. Рейтинг составили специалисты Государственной инспекции по надзору за качеством образования и Министерства высшего и среднего специального Узбекистана.При составлении рейтинга учитывали уровень знаний студентами предметов по специальности, количество научных статей профессорско-преподавательского коллектива и мнение работодателей выпускников.Наилучшие показатели у следующих вузов:Вузы с самыми низкими результатами:Специалисты также составили рейтинг научного потенциала вузов. Ведущие позиции заняли: Международная исламская академия Узбекистана, Ташкентский государственный стоматологический институт, Ташкентский финансовый институт и Ташкентский педиатрический медицинский институт.Читайте также: Кенгаши при районных хокимиятах поддержат местных предпринимателей

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