https://uz.sputniknews.ru/20220927/opublikovan-ejegodnyy-reyting-vuzov-uzbekistana-28566015.html
Опубликован ежегодный рейтинг вузов Узбекистана
Опубликован ежегодный рейтинг вузов Узбекистана
При составлении рейтинга учитывали уровень знаний студентами предметов по специальности, количество научных статей профессорско-преподавательского коллектива и мнение работодателей выпускников.
2022-09-27T10:39+0500
2022-09-27T10:39+0500
2022-09-27T10:42+0500
общество
вузы
рейтинг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/07/18211600_0:70:601:408_1920x0_80_0_0_a8e80007b7440f16df85d01e63e798ef.jpg
ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. В Узбекистане образования опубликовали очередной рейтинг высших образовательных учреждений. Рейтинг составили специалисты Государственной инспекции по надзору за качеством образования и Министерства высшего и среднего специального Узбекистана.При составлении рейтинга учитывали уровень знаний студентами предметов по специальности, количество научных статей профессорско-преподавательского коллектива и мнение работодателей выпускников.Наилучшие показатели у следующих вузов:Вузы с самыми низкими результатами:Специалисты также составили рейтинг научного потенциала вузов. Ведущие позиции заняли: Международная исламская академия Узбекистана, Ташкентский государственный стоматологический институт, Ташкентский финансовый институт и Ташкентский педиатрический медицинский институт.Читайте также: Кенгаши при районных хокимиятах поддержат местных предпринимателей
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/07/18211600_11:0:564:415_1920x0_80_0_0_e6fb3833c60dda5972255d237efb42a3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вузы рейтинг государственная инспекция по надзору за качеством образования министерство высшего и среднего специального образования
вузы рейтинг государственная инспекция по надзору за качеством образования министерство высшего и среднего специального образования
Опубликован ежегодный рейтинг вузов Узбекистана
10:39 27.09.2022 (обновлено: 10:42 27.09.2022)
При составлении рейтинга учитывали уровень знаний студентами предметов по специальности, количество научных статей профессорско-преподавательского коллектива и мнение работодателей выпускников.
ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik.
В Узбекистане образования опубликовали
очередной рейтинг высших образовательных учреждений. Рейтинг составили специалисты Государственной инспекции по надзору за качеством образования и Министерства высшего и среднего специального Узбекистана.
При составлении рейтинга учитывали уровень знаний студентами предметов по специальности, количество научных статей профессорско-преподавательского коллектива и мнение работодателей выпускников.
Наилучшие показатели у следующих вузов:
1.
Национальный исследовательский университет Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства;
2.
Национальный университет Узбекистана;
3.
Ташкентский финансовый институт;
4.
Самаркандский государственный университет;
5.
Навоийский государственный горный институт.
Вузы с самыми низкими результатами:
1.
Термезский инженерно-технологический институт;
2.
Узбекский национальный институт музыкального искусства;
3.
Ферганский медицинский институт общественного здравоохранения;
4.
Термезский институт агротехнологий и инновационного развития;
5.
Педагогический институт Каршинского государственного университета.
Специалисты также составили рейтинг научного потенциала вузов. Ведущие позиции заняли: Международная исламская академия Узбекистана, Ташкентский государственный стоматологический институт, Ташкентский финансовый институт и Ташкентский педиатрический медицинский институт.